L’OMS, l’FMI, l’OMC i el Banc Mundial van reclamar ahir als governs d’arreu del món una inversió «urgent» de 50.000 milions de dòlars per accelerar la fi de la pandèmia. Els diners es destinarien, segons diuen els organismes internacionals, a un full de ruta per «accelerar la distribució igualitària d’instruments per ajudar a acabar amb la pandèmia» i evitar una recuperació «a dues velocitats». «Està clar que no hi haurà recuperació àmplia sense que acabi la crisi sanitària. L’accés a la vacunació és clau per a les dues coses», diu la declaració conjunta dels quatre organismes internacionals, que critiquen que els països pobres estan «quedant enrere» en la vacunació.

Els diners que reclamen s’utilitzaria entre altres coses per a vacunar més ràpidament a persones en països en desenvolupament, i aconseguir així vacunar al 40% de la població mundial abans de finals de 2021 (al ritme actual es preveu que el percentatge només seria del 30%).

«Amb aproximadament 50.000 milions de dòlars la pandèmia acabaria més ràpid en el món en desenvolupament», diu la declaració, que també remarca que aquesta inversió generaria uns 9 bilions de dòlars addicionals a l’economia mundial el 2025. «Tothom guanya», diuen tot argumentant que el 60% dels guanys anirien als països en desenvolupament i el 40% restant a les economies avançades.

Del total de la inversió que demanen, els quatre organismes aposten per destinar 22.000 milions de dòlars a l’accelerador creat per l’OMS per finançar la investigació i la distribució de medicaments contra la covid i 13.000 milions més es destinarien a incrementar la producció de vacunes el 2022.