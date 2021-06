Els quatre regidors d’ERC a l’Ajuntament de Banyoles han mostrat els seus dubtes en relació a diversos contractes d’obra pública municipals i han reclamat al govern local, liderat per JxCat, que aclareixi les dades que no els quadren. El portaveu del grup municipal republicà, Jaume Butinyà, ha posat d’exemple la reforma del carrer de Sant Esteve. En aquest cas, el projecte preveia 8 embornals, se’n van col·locar 10 i l’empresa en va facturar 46. Per altra banda, les obres de rehabilitació del carrer de les Rotes l’empresa es va comprometre a col·locar 22 llums, però només n’hi ha 11. Els regidors ja han parlat amb l’equip de govern per intentar aclarir aquests desajustos en els contractes, però creuen que no s’ho prenen «seriosament».

En canvi, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (Junts), afirma que es tracta d’una qüestió de caràcter tècnic i que, per tant, un tècnic -si cal, de la Diputació, perquè sigui extern a l’Ajuntament- analitzarà les certificacions d’obres per veure si s’han compensat d’alguna altra manera. Noguer diu que seran totalment transparents i lamenta que els republicans hagin volgut «crear alarma» davant d’un tema en el qual ja s’estava treballant. «Si quan es faci l’informe, tot està bé, s’explicarà, i si alguna cosa no ho està, ho corregirem», indica.

En una roda de premsa, el grup d’ERC a l’Ajuntament de Banyoles va anunciar ahir que ha detectat «discordances entre l’execució i la certificació» de determinades obres. Segons va detallar el portaveu, Jaume Butinyà, aquestes discordances arriben després de començar a analitzar dos projectes al detall de reformes a la via pública. Concretament es tracta de les obres del carrer de les Rotes i les del barri del Barral.

Menys llums dels previstos

En el primer dels casos, l’empresa proposava que assumiria la instal·lació de 22 punts de llum al municipi com a millora del projecte presentat. Aquesta millora s’exclou del preu de licitació perquè s’entén que és una acció que l’empresa fa de forma desinteressada. Malgrat tot, al final de la reforma tan sols hi havia onze llums. En un cas similar hi ha les obres del barri del Barral. En aquest cas, l’Ajuntament demanava instal·lar dos bancs per cada carrer i l’empresa va proposar posar-ne quatre. Al final de les obres, però, només n’hi ha un i mig en tot el barri. Els regidors d’ERC també han comprovat que en el projecte d’obres del carrer de Sant Esteve hi havia projectats la instal·lació de vuit embornals, però en van acabar essent deu. Els republicans no hi veuen cap problema en aquest petit augment, però sí en el fet que l’empresa en facturés 46.