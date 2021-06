La sociòloga Laia Cañigueral (Cassà de la Selva, 1981) es perfila com a nova delegada del Govern a Girona, després que el pacte de govern hagi atorgat aquesta representació a ERC. Cañigueral, que substituirà Pere Vila, és actualment secretària general regional d’Esquerra a Girona -es va presentar fent tàndem amb l’actual president, Pau Presas- i compta amb una àmplia trajectòria dins del partit. Va entrar a militar a les JERC l’any 1999 i el 2006, amb vint-i-cinc anys, es va convertir en la diputada més jove del Congrés, tot representant ERC per Girona. Més endavant, va tornar a ser escollida diputada entre l’abril i el novembre de 2019. En l’àmbit professional, ha treballat especialment en el camp de la inclusió i la igualtat des de l’Institut Català de les Dones, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció i a l’Agència Catalana de la Joventut.

Cañigueral és llicenciada en Sociologia per la UAB i compta amb postgraus en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible i en Govern Local. També ha cursat especialitzacions universitàries en l’àmbit de la gent gran i en la inserció laboral de col·lectius amb dificultats.

Es va introduir en el món de la política des de ben joveneta. El 1999 va entrar a militar a les JERC, i el 2000 ja es va convertir en militant d’Esquerra. De seguida va assumir responsabilitats a les JERC i també a Esquerra, tot convertint-se en presidenta de la Federació Comarcal del Gironès entr els anys 2008 i 2012. L’any 2006, la renúncia del diputat gironí d’ERC Francesc Canet la va fer entrar com a diputada al Congrés, fent tàndem amb el blanenc Joan Puig. Cañigueral, que llavors tenia 25 anys, es va convertir en la diputada més jove de l’hemicicle. Durant aquella etapa, va exercir com a portaveu de les Comissions d’Educació i Ciència i de Cooperació Internacional per al desenvolupament. I va ser precisament dins l’àmbit polític on va conèixer el seu marit, Quim Ayats, que actualment és el portaveu d’ERC a Girona i amb qui ha tingut dos fills.

Després d’un temps més centrada en la seva vida professional, va tornar a la política activa l’any 2019, quan va tornar a ser escollida diputada d’ERC per Girona al Congrés per al breu període d’entre abril i novembre de 2019, quan es van haver de tornar a repetir les eleccions. A més, actualment és la secretària general de la Federació d’ERC a Girona, després d’haver-se presentat de la mà de Pau Presas. A les eleccions parlamentàries del passat 14 de febrer va anar a com a número 5 de la candidatura d’ERC, però no va poder entrar perquè els republicans van obtenir només quatre representants per Girona.

Feminisme i moviments socials

Molt pròxima a Dolors Bassa, Cañigueral ha demostrat sempre compromís amb el feminisme i els moviments socials. De fet, actualment forma part de l’entitat Dones Republicanes i de la Plataforma Feminista Gironina. Amb només 15 anys va formar part del GRAMC (Grup de Recerca i Actuació de Minories Culturals i Treballadors Estrangers), on ajudava en la cura de les criatures perquè mares d’origen immigrant poguessin aprendre i escriure en català. Ja com a estudiant universitària a la UAB es va involucrar a la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC), i, posteriorment, va ser la delegada sindical per la Intersindical-CSC quan treballava a l’Agència Catalana de Cooperació.

Cañigueral serà la segona dona que ocupa la delegació del Govern a Girona, després de Pia Bosch (PSC).