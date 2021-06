Les institucions gironines no es mostren preocupades per la possibilitat que l’ampliació de l’aeroport de Barcelona pugui deixar en un segon terme l’aeroport de Girona-Costa Brava, sinó tot al contrari: creuen que un major dinamisme al Prat serà positiu per a tot el territori, incloses les comarques gironines. Per això, opinen que la potenciació i possible ampliació de l’aeroport del Prat no és incompatible amb mantenir l’aposta per Vilobí i fer-hi arribar el tren d’alta velocitat, tal com Aena està estudiant.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, considera que el sistema aeroportuari català s’ha d’entendre com una «xarxa» que inclogui els aeroports de Barcelona, Girona i Reus. «No es tracta de potenciar un aeroport o altre, sinó que hi hagi una coordinació entre ells», assenyala. Així doncs, per a Fàbrega, «l’aposta per Barcelona és també una aposta per Girona, perquè Girona i Reus han de ser complementaris a Barcelona». «La millora d’un ha de ser bona per als altres», afegeix.

En aquest sentit, el Consell de Cambres de Catalunya -presidit pel mateix Fàbrega- ha emès un comunicat conjunt on demana una visió «més àmplia i integradora de la que fins ara hem vist» i que contempli la intermodalitat entre el ferrocarril i els aeroports. «Cal assegurar que l’aeroport del Prat compti amb una estació on puguin arribar trens d’alta velocitat, i que tant l’aeroport de Girona com el de Reus puguin alimentar i alimentar-se de les connexions ferroviàries d’alta velocitat», indiquen. Des del seu punt de vista, aquestes interconnexions ferroviàries -amb el Prat exercint com a «hub» intercontinental- són imprescindibles per atraure turisme, però també perquè les multinacionals s’instal·lin a Catalunya. «Reivindiquem aquest model, que és el que hi ha a molts països europeus: quan voles a un aeroport de Londres no et planteges si arribes a la tercera, quarta o cinquena pista, sinó la facilitat que tens per moure’t des d’allà», apunta Fàbrega.

De la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, manté que des de la institució es continua apostant per l’aeroport de Vilobí i segueix reclamant el baixador del TAV, «com sempre hem fet i continuem fent». Noguer no vol polemitzar, i afirma que des de la corporació desitgen que El Prat «tingui trànsit i moviment, perquè és bo per a tothom». Per tant, veu «compatible» impulsar l’aeroport del Prat i alhora seguir millorat les connexions i prestacions de Vilobí d’Onyar. «Sempre hem defensat que, més enllà que sigui o no una quarta pista, l’aeroport és una infraestructura molt important per a les comarques gironines i seguirem treballant-hi», indica. Per això, creu que Aena haurà de pensar aviat com es fa el baixador del TAV a l’aeroport de Girona.

De tota manera, per a Noguer és prioritari, abans que res, veure com surt l’aeroport de Girona dels efectes de la pandèmia. «En aquests moments, és una infraestructura molt poc utilitzada. Estem sortint d’una pandèmia en què l’aviació ha quedat molt tocada, i per això hem de veure com evoluciona el nombre de viatgers. Hi ha marge», assenyala. Per tant, el president de la corporació provincial indica que estaran «molt amatents» i «sempre disposats a parlar de la infraestructura», i oberts a mantenir «un diàleg amb tothom» per abordar el futur de l’aeroport. «Girona i Barcelona són compatibles. Si recuperes els fluxes de passatgers, evidentment que sí. Esperem que es vagi recuperant», conclou.