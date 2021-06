L’aeroport de Girona-Costa Brava està intentant deixar enrere uns mesos complicats. Al ser una instal·lació essencialment dedicada al transport de turistes que vénen a passar les vacances al litoral gironí, ha estat un dels aeroports de la xarxa d’Aena que més ha patit la crisi de la Covid-19, amb percentatges de viatgers que s’han situat fins a un 80 i un 90% per sota d’anys anteriors. A més, al llarg de set mesos no ha tingut cap vol regular comercial, ja que Ryanair ha decidit tancar la seva base durant la temporada d’hivern. A això se li ha sumat que les restriccions per viatjar han obligat a endarrerir l’inici de la temporada d’estiu, que havia de començar a finals d’abril, coincidint amb Setmana Santa. Finalment, dissabte passat va haver-hi el tret de sortida amb l’arribada d’un primer avió de Transavia procedent d’Amsterdam, i al llarg d’aquesta setmana s’han ant recuperant altres destinacions europees. Tot i això, la recuperació serà progressiva, perquè hi ha països, com el Regne Unit, que encara no recomanen viatjar a Espanya.

L’estudi del TAV

Mentrestant, el territori resta a l’espera que el Ministeri de Transports adjudiqui el contracte per redactar el projecte per estudiar la ubicació d’un baixador del tren d’alta velocitat a uns 500 metres de l’aeroport gironí. La licitació es va publicar el passat mes de gener, i l’objectiu és redactar un estudi que analitzi quines són les millors ubicacions, el seu disseny i la fórmula de connexió amb l’aeroport. El document va sortir per un pressupost de licitació de 387.200 euros i, malgrat que l’empresariat gironí el va veure amb bons ulls, de seguida van advertir que, si no anava acompanyat d’una inversió per a fer realitat el projecte, corria el risc de quedar-se al calaix.