La nova consellera d’Universitats i Recerca, Gemma Geis, ha decidit envoltar-se d’un «pinyol» gironí al departament. La fins ara responsable de comunicació de la Universitat de Girona, Olímpia Trias -amb qui Geis va coincidir durant la seva etapa com a vicerrectora-, ha estat nomenada responsable de comunicació de la conselleria, mentre que el coordinador de Junts al Ripollès i exalcalde de Campdevànol, Joan Manso, serà el seu cap de gabinet.

El govern de la Generalitat, doncs, va agafant forma, i els nous consellers van nomenant el seus càrrecs de confiança. En el cas de Geis, ha optat per incorporar dos gironins en dos dels càrrecs de més responsabilitat dins la conselleria. Un d’ells serà Joan Manso, jurista de formació i que fins ara ha estat treballant com a secretari al Consell Comarcal de la Selva. Manso té experiència política perquè va ser alcalde de Campdevànol entre els anys 2011 i 2019, així com president del Consell Comarcal del Ripollès entre 2015 i 2018. En total, Manso va estar tretze anys a l’Ajuntament de Campdevànol. En el moment de deixar el càrrec, va argumentar motius professionals, al·legant que la seva feina de secretari d’ajuntaments de fins a 20.000 habitants «feia cada vegada més incompatible amb l’exercici d’un càrrec electe». Tot i això, va continuar vinculant al partit com a coordinador local de Junts al Ripollès.

Per la seva banda, la nova responsable de comunicació de la conselleria serà Olímpia Trias, que fins al moment ha estat la cap de l’oficina de comunicació de la Universitat de Girona. Llicenciada en Ciències de la Informació i Màster en Direcció d’Empreses, Trias porta anys dedicant-se a la comunicació corporativa. Geis manté una estreta vinculació amb la UdG, universitat de la qual és professora i on va ser vicerrectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació, càrrec que va exercir entre 2013 i 2017.

La nova titular d’Universitats, però, no és l’única que ha decidit emportar-se gironins de la seva confiança a la conselleria. Un altre exemple és la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que també ha decidit incorporar dos gironins al seu equip. Un d’ells és David Mascort, alcalde de Vilablareix i que serà el nou secretari general del departament, mantenint així el mateix càrrec que tenia fins ara a la conselleria d’Agricultura, dirigida també per Teresa Jordà. A més, l’olotina Anna Barnadas ha estat nomenada secretària de Medi Ambient. Barnadas, que és portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Olot, fins ara ha estat diputada a la Diputació de Girona.

Jordi Vera dirigirà la comunicació internacional

Jordi Vera, exredactor de Diari de Girona, ha estat nomenat coordniador internacinoal de comunicació i relacions públiques, adscrit a la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Entre altres qüestions, serà l’encarregat de coordinar la comunciació internacional de les conselleries i donar suport a Aragonès i els consellers quan tractin amb mitjans internacionals.

Un banyolí com a director de serveis d'Acció exterior

Xavier Eduard Corominas Firola, nascut a Banyoles l’any 1972, serà el director de Serveis del departament d’Acció Exterior i Transparència. Llicenciat en Dret i màster en Direcció Pública, és funcionari de la Generalitat i ha desenvolupat diverses responsabilitats dins l’administració catalana. Va ser cap de Servei d’Inspecció d’Educació i responsable d’assessorament i coordinació al departament d’Ensenyament (2012-2018).

Més gironins a comunicació

D’altra banda, la periodista gironina Anna Grabalosa serà la nova cap de comunicació d’Economia i Hisenda, mentre que el també gironí Marc Bataller passarà de Salut a Presidència. Finalment, la també gironina Rosa Maria Mestres serà la responsable de comunicació a Justícia.