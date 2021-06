L'Ajuntament de Porqueres ha decretat tres dies de dol pel crim masclista de les últimes hores a Porqueres. El consistori condemna els fets i tots els casos de violència masclista. A les set de la tarda han convocat una concentració de repulsa a les set de la tarda a la plaça Major davant la biblioteca.

L'alcalde Francesc Castañer ha llegit un comunicat de rebuig als fets i ha destacat que avui Porqueres és notícia però assegura que cal lluitar contra la violència masclista i ha de recordat tots els serveis disponibles per les dones i ha instat a denunciar els fets.

Castsñer ha assegurat que la dona assassinada mai havia estat atesa pel SIAD. El que sí havia estat atesa la parella és per Afers Socials municipals, per un tema econòmic però mai per violència masclista, ha destacat el batlle. El succés ha portat molts mitjans de comunicació al poble.