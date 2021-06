El Consell Comarcal del Ripollès va recuperar dimarts, amb un format pràcticament idèntic al previ a la pandèmia, el lliurament dels Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú. La trentena edició del certamen es va celebrar a l’Església de Sant Pere de Ripoll i va comptar amb la participació de la filla de Joan Triadú, Teresa Triadú.

Triadú va assegurar que per a ella era "una satisfacció” el lliurament d’aquests premis. La gala va transcórrer amb actuacions musicals de la banda de jazz i swing After all, que es van anar intercalant amb el lliurament dels premis de les diferents modalitats i categories i el recital de les obres mereixedores del primer premi de cada cas, amb les veus de l’escriptor Ramon Alabau i de la historiadora Roser Capdevila.

Els premis Joan Triadú estan oberts a tots els estudiants de la comarca des de tercer de Primària fins a segon de Batxillerat, incloent-hi educació especial. Cada categoria es divideix en la modalitat de prosa o poesia, en totes dues es van atorgar tres premis, excepte en una en la qual n’hi va haver un per modalitat.

Vint-i-sis premiats

Tant Colomer com Triadú van formar part de la llarga llista de personalitats encarregades de lliurar els premis, consistents en lots de llibre i, per als vencedors absoluts, un trofeu format per les lletres JT, de Joan Triadú, enguany de color verd.

En aquesta edició dels Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú s’hi han presentat 136 obres. La temàtica de les obres era lliure.

Llista de premiats

TAGA

Prosa:

1r premi: BERNAT CAZORLA MULLOR – El misteri dels bolígrafs. 4t de primària de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

2n premi: BLANCA GÁMEZ MORENO – I perquè no?. 4t de primària de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

3r premi: FERRAN TRISAN CANAL – El joc. 4t de primària de l’Escola Dr. Robert, de Camprodon.

Poesia:

1r premi: ÈNIA GONZÁLEZ CÁMARA – La lluna més plena. 4t de primària de l’Escola Tomàs Raguer, de Ripoll.

2n premi: MARIA QUIJADAS MARTÍNEZ – L’oreneta. 4t de primària de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

3r premi: OLGA SIMON VILADECANS – Si jo fos un calendari. 4t de primària de l’Escola Pirineu, de Campdevànol.

BALANDRAU

Prosa:

1r premi: LIA ESTRACH CROS – Sense connexió. 6è de primera de l’Escola Dr. Robert, de Camprodon.

2n premi: ONA CODONY NARDI – Un món on sempre és Nadal. 5è de primària de l’Escola Tomàs Raguer, de Ripoll.

3r premi: JÚLIA ROYO POUS – Un dia per oblidar. 6è de primària de l’Escola Pirineu, de Campdevànol.

Poesia:

1r premi: NORA ESTRADA ROLDÁN – Les abraçades fredes. 6è de primària de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

2n premi: DANIEL ROCA COSTA – Les notes musicals. 6è de primària de l’Escola Tomàs Raguer, de Ripoll.

3r premi: JORDI MORET PUIG – La meva taula estimada. 6è de primària de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

BASTIMENTS

Prosa:

1r premi: AINA VILA PRADHAN – Adolescents. 1r ESO de la Secció d’institut Germans Vila Riera, de Camprodon.

2n premi: ARNAU GARRIGÓS – En Pep cullera. 2n ESO de l’Institut escola Ribes de Freser.

3r premi: PATRICIA ANDONI – Les 7 ànimes de Sudenmore. 2n ESO de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

Poesia:

1r premi: BLAI SALAMÓ FERNÁNDEZ – Futur. 2n d’ESO de l’Institut Abat Oliba, de Ripoll.

2n premi: EMMA FERNÁNDEZ LLIMÓS – Compartir la vida. 2n d’ESO de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

3r premi: CLÀUDIA UBIÑANA – Ara o d’aquí 100 anys. 2n d’ESO de l’Institut escola Ribes de Freser.

PUIGMAL

Prosa:

1r premi: ABRIL PIJUAN – Les pupil·les de la vida. 4t d’ESO de l’Institut escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses.

2n premi: JANA GARCIAPONS CATALÀ – Enterrats. 4t d’ESO de la Secció d’institut Germans Vila Riera, de Camprodon.

3r premi: AINA BATLLE – La batalla persistent. 1r de batxillerat de l’Institut Abat Oliba, de Ripoll.

Poesia:

1r premi: ANNA BUSQUETS – Absència. 2n de batxillerat de l’Institut Abat Oliba, de Ripoll.

2n premi: URIEL HIGALGO GAY – El meu dolor. 4t d’ESO de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

3r premi: MERCÈ SITJAR DELER – Si pogués. 4T d’ESO de l’Escola Vedruna, de Ripoll.

TORRENEULES (Centre d’educació especial Ramon Suriñach, de Ripoll)

Prosa:

1r premi: YOUSRA AHAZRIR – Fa deu anys que vaig acabar l’escola i...

Prosa:

1r premi: ADRIÀ SANTORO – Ja no em fan por els coloms.