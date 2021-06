Les persones d’entre 45 i 49 anys ja poden demanar cita per vacunar-se contra la covid-19 a través de la web vacunacovidsalut.cat. Gradualment, i durant les pròximes setmanes, les persones d’aquest tram d’edat també rebran un missatge SMS que les redirigirà a l’aplicació web per escollir hora, dia i lloc de vacunació. Aquesta franja d’edat és la que comprèn els nascuts entre el 1972 i el 1976.

Salut continua prioritzant la franja de les persones d’entre 50 i 59, nascudes entre els anys 1962-1971. Així com també continua la vacunació de les segones dosis als col·lectius essencials menors de 60 que va iniciar-se la setmana passada arreu del territori. Actualment hi ha 26 punts de vacunació que ofereixen aquesta vacuna per completar la pauta a aquests col·lectius.

D’altra banda, Salut també va confirmar que es reprèn la vacunació dels professionals essencials que encara no s’hagin vacunat. Aquest grup inclou tot el personal dels centres educatius i professionals dels serveis públics essencials com ara cossos de seguretat, protecció civil, professionals dels serveis d’assistència domiciliària i professionals de serveis penitenciaris.

Compromís amb primària

Finalment, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va subratllar ahir el compromís «total i absolut» del nou Govern de la Generalitat amb l’atenció primària d’arreu de Catalunya.

De fet, segons Argimon, l’acord de Govern ja explicita «clarament» el compromís de reforçar l’atenció primària i comunitària i de millorar el seu finançament fins a un 25% del pressupost de Salut, el que «s’haurà d’anar aconseguint al llarg d’aquesta legislatura». «Tot plegat» va afegir, amb voluntat de fer «molta més atenció comunitària, molta més prevenció i promoció de la salut». El conseller també va expressar la seva voluntat d’anar revertint la reordenació de centres assistencials que s’ha hagut de fer en el marc de la gestió de la pandèmia, i que ha servit per disposar de circuits clarament diferenciats i per reagrupar professionals –molts, afectats també per la COVID-19.