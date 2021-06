El cap de Medicina Interna a l’hospital Trueta, Antoni Castro, va confirmar ahir a aquest diari que la davallada de la pressió assistencial que s’està produint els darrers dies no és un fet puntual, sinó que es tracta d’una millora general i cada vegada més progressiva. «Des de fa dues setmanes que notem una baixada important d’ingressats i clarament estem menys descongestionats», va afirmar.

Prova d’això, i com a dada anecdòtica però significativa, l’1 de juny va ser el primer dia des del 28 de febrer de l’any passat que no hi havia cap pacient aïllat amb coronavirus a la planta de Medicina Interna de l’hospital, segons va afirmar Castro. Fins ahir, hi havia 32 pacients ingressats i 13 en estat crític: les dades actuals «no tenen res a veure amb les registrades mesos anteriors». Actualment, el 9,8% de pacients de l’hospital han ingressat per coronavirus, quan s’havia arribat a superar el 75% durant el pic de la primera onada.

Vacunació, la clau

Castro atribueix a la vacunació el principal motiu pel qual hi està havent aquesta millora. De fet, els darrers pacients que han ingressat encara no estaven vacunats o bé només tenien una dosi i, en aquest darrer cas, els afectats evolucionen més favorablement. La mitjana d’edat de la majoria d’ells està entre els 50 i 60 anys i hi ha un percentatge força més elevat d’homes que de dones. A més, aquesta davallada en la mitjana d’edat dels pacients, també s’ha notat en el nombre de casos. «Actualment, la incidència de positius més alta es produeix en la franja d’edat dels 30 als 49 anys i entre els més joves. El motiu és clar: encara no estan vacunats».

Quant a la polèmica generada per les segones dosis als treballadors essencials, Castro defensa que des del punt de vista de la ciència, és recomanable completar el procés amb AstraZeneca i matisa que cal suspesar els beneficis per sobre dels riscos. A més, afegeix que al Trueta «no hem tingut cap cas de trombosis originat per la vacunació». Malgrat tot,»també seria correcte vacunar-se amb Pfizer, tal com dicten les autoritats polítiques».

Respecte al fet que alguns experts consideren que el clima també influeix en la detecció de menys casos, Castro considera que aquest factor no té massa rellevància tot i que «és cert que amb el bon temps, les persones tenen més contacte a l’aire lliure en comptes de llocs tancats, on el virus es propaga més fàcilment»

D’aquesta manera, el cap de Medicina Interna del Trueta es mostra optimista en un futur a curt termini. «Si la vacunació segueix com fins ara, en dos mesos probablement ja no tindrem cap nou ingrés per coronavirus».

Per aconseguir això, però, també apel·la a la responsabilitat individual i recomana que, encara que no sigui obligatori, se segueixi utilitzant la mascareta.