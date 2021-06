Treballadors de la residència Palafrugell Gent Gran han decidit recórrer als tribunals per denunciar que l’empresa està «vulnerant» els seus drets impedint l’accés a jubilacions parcials. «És el nostre dret, però al Patronat de la Fundació i al nostre gestor el SSIBE no els sembla adient, ja que hi ha d’aportar una quantitat de diners», critica el comitè en un manifest que van llegir ahir a les portes del centre. Asseguren que han intentat dialogar per arribar a acords però que «a l’altre costat no hi ha ningú». Per això, subratllen que no han tingut cap altra opció que interposar una demanda.