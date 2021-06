El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha adjudicat a Agbar l’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta d’onze municipis de la Costa Brava. Concretament a Palamós, Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes, que s’incloïen en el lot número dos de la licitació. L’adjudicació és d’una durada de tres anys, l’entrada en vigor del contracte va ser l’1 d’abril.

Segons ha informat la companyia en un comunicat, implantaran en aquests municipis el model d’ecofactories i d’economia circular, «seguint el full de ruta» que marca l’Agenda 2030, per «assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides».

En el mateix comunicat descriuen una ecofactoria com una «fàbrica de recursos que es regeix pels principis de l’economia circular i que cobreix el 100% de les seves necessitats energètiques amb recursos propis a base de biogàs procedent de fangs del procés de depuració de les aigües, i energia solar a través de plaques solars amb un balanç zero de dependència energètica i emissions de CO2». De tal manera, apunten que a l’ecofactoria, se li dona una «segona vida» a l’aigua residual, a través de tractaments que permeten la seva reutilització per a usos mediambientals i reduir així les extraccions.

Per Agbar, l’objectiu és que l’impacte en el medi ambient sigui zero. «Una clara aposta en aquest sentit és la producció d’energia verda a les instal·lacions a través de microturbines i plaques fotovoltaiques que generaran el 30% de l’energia consumida a les depuradores. Aquesta producció d’energia verda representa una reducció d’emissions de 288 tones de CO2 l’any, que equivalen al consum energètic anual de 549 llars», conclouen.