El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va insistir ahir que cal obrir l’oci nocturn però no va concretar dates, preguntat en roda de premsa després que el Consell Interterritorial delegués a les autonomies aquesta decisió en zones de risc mitjà. «Pensem que necessitem donar aire al jovent i la ciutadania. També a un sector que fa un any que està tancat», va afirmar Argimon, que va explicar que treballaran la reobertura en els propers dies. «Obrirem aquest cap de setmana? No. Quan ho tinguem tot tancat, ho anunciarem», va resoldre. D’altra banda, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va recalcar que les agències reguladores de medicaments han valorat que la vacuna de la covid-19 de Janssen té «un major benefici que risc» també per a les persones de 40 a 49 anys. Recentment, l’epidemiòleg Oriol Mitjà, ha alertat del risc que pot comportar administrar aquest vaccí pel risc de trombosis en aquesta franja d’edat.