Primer crim masclista de l’any a Girona: un home va matar aquest dimecres la seva dona a ganivetades a Porqueres i es va entregar hores després dels fets a la comissaria dels Mossos de Banyoles. La va deixar dessagnar al seu pis del carrer Canigó. No hi havia denúncies prèvies de maltractaments en aquesta parella però companyes de la víctima asseguren que el volia fer fora de casa perquè consumia drogues.

La víctima es deia Alla Bukancova. Era molt coneguda al municipi, natural de Letònia i tenia 48 anys. El presumpte assassí era el seu marit,Miguel Ángel Palma, de 45 anys i un exconvicte. Havia sortit de la presó fa quatre anys i va ingressar-hi sobretot per robatoris violents.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona està al capdavant de la investigació, que lidera el jutjat d’instrucció 1 de Girona en funcions de guàrdia. A l’espera del resultats de l’autòpsia, la primera exploració dels forenses apunten que va morir dessagnada per les ganivetades que va rebre. En tenia en diverses parts del cos: esquena, cara, coll i panxa.

L’assassí confès està pendent de declarar davant del jutge. Serà avui o demà i ho farà davant el jutjat de violència sobre la dona de Girona, en tractar-se d’un crim masclista.

L’acusat es va mostrar ja col·laobrador durant la reconstrucció dels fets -la mateixa nit que es va presentar a comissaria- i va explicar, segons ell recorda, com hauria anat tot. S’hauria discutit amb la dona i llavors, l’hauria ganivetat. En tot moment, el presumpte homicida assegura que anava sota els efectes de les drogues.

Miguel Ángel Palma va explicar amb detalls la seva versió dels fets davant la comitiva. Segons recull l’ACN, cap a dos quarts de dotze del migdia la parella va discutir perquè ella li va retreure que no tingués feina i que estigués enganxat a les drogues. Va agafar un ganivet de la cuina i primer li va clavar ganivetades per l’esquena. La dona es va desplomar al sofà i llavors la va apunyalar repetidament a l’abdomen, a la cara i al coll. Després va marxar del domicili i va estar voltant durant hores fins que va decidir confessar.

Cap a les deu de la nit va anar a la comissaria de Banyoles i es va entregar. Els Mossos van anar als baixos del número 20 del Canigó del Mata, on amb el SEM es va certificar la mort. La policia científica per la seva banda es va emportar-se ganivets per determinar l’arma del crim i d’altres vestigis. A la matinada es va fer l’aixecament de cadàver.

L’Ajuntament de Porqueres ahir va decretar tres dies de dol i va condemnar els fets. L’alcalde Francesc Castañer va llegir un comunicat de rebuig i va assegurar que la dona assassinada mai havia estat atesa pel SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones). Però en canvi, la parella havia passat per serveis socials de l’Ajuntament perquè patia problemes econòmics.

A presó per robatoris violents

Miguel Ángel Palma, de 45 anys, és l’autor confés del crim de Porqueres i el seu historial delictiu el va portar a presó. De fet, segons va confirmar ahir el TSJC, compta va estar a la presó per diversos delictes i en va sortir fa quatre anys. És conegut pels robatoris violents -atracaments- però també va entrar a un centre penitenciari per delictes de robatori amb intimidació, amb força i trencament de mesura cautelar. Tot i això, des del TSJC recorden que ara tenia els seus antecedents cancel·lats perquè ja havia complert totes les penes imposades.

Concentració a Porqueres

Un miler persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Major de Porqueres per rebutjar el crim masclista. Els assistents van fer un minut de silenci en record de la víctima. Durant la convocatòria de rebuig l’alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, va apel·lar a tots els veïns i veïnes a lluitar contra tota forma de violència masclista. Castañer també va recordar «la necessitat de denunciar qualsevol actitud de violència masclista i que tothom que necessiti ajuda trenqui la barrera de la por».

A banda del miler de veïns, l’acte va comptar amb la presència del sotsdelegat del govern central a Girona, la cap de la Unitat de Violència del govern espanyol, la presidenta i la directora de l’Institut Català de les Dones, el president de la Diputació de Girona i els alcaldes i regidors de tots el municipis del Pla de l’Estany.