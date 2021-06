Dotze persones han resultat intoxicades de matinada per monòxid en un pis d'Olot. La mala combustió de l'escalfador de la cuina és l'origen de l'escapament.

El SEM ha traslladat els afectats amb ambulàncies a l'hospital comarcal d'Olot i sis d'ells s'han evacuat fins a la cambra hiperbàrica de Palamós per donar-los oxigen.

El succés s'ha produït cap a les quatre de la matinada en un habitatge del carrer de Sant Cristòfol de la ciutat. Fins a dotze persones que hi vivien es van començar a trobar malament.

La Policia Municipal d'Olot amb diversos efectius, el SEM amb quatre ambulàncies i els Bombers amb cinc dotacions s'han traslladat fins al lloc dels fets. Es tracta d'una casa antiga amb tres plantes.

Els afectats han sortit pel seu propi peu de la casa i alguns fins i tot, han enfilat a l'hospital i la resta amb les ambulàncies. Un cop a l'hospital d'Olot, el SEM també ha evacuat a cinc de les persones a l'hospital de Palamós, on hi ha la cambra hiperbàrica per tal de recuperar-los.

Revisió i cerca de l'origen

Els Bombers que han anat a lloc per requeriment de la Policia Municipal per la seva banda, han revisat l'habitatge que es troba a la segona planta i l'han revisat per tal de trobar l'origen de la fuga de monòxid de carboni.

El pis presentava poca ventilació i temien que podria ser que això hagués fet consumir l'oxigen però finalment han trobat que l'escalfador de la cuina presentava una mala combustió i per tant, fuitava monòxid de carboni. Posteriorment, han apagat l'aparell i han ventilat tot el pis.

Protecció Civil ha informat de l'afectació en un tuit i recorda els perills d'una intoxicació per monòxid -que fins i tot pot ser mortal-: