La Regió Sanitària Girona ja ha començat a administrar la vacuna Janssen, d’una sola dosi, a persones sensellar, tenint en compte que es tracta d’un col·lectiu vulnerable i amb dificultat d’assistir una segona vegada al punt de vacunació. Segons va informar Salut, a la regió hi ha inicialment unes 340 persones identificades pel Departament de Drets Socials que es troben en aquesta situació i a qui se’ls oferirà vacunar-se contra la covid-19 amb el vaccí monodosi. Aquest llistat, però, es podrà complementar amb les persones vulnerables identificades des dels serveis socials municipals i comarcals.

La vacunació es desenvolupa de manera progressiva i ja hi ha alguns municipis on els Equips d’Atenció Primària (EAP) han començat a administrar Janssen a persones sensellar, com és el cas de Girona, Figueres, Olot, Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí, Lloret de Mar i l’Escala. En conjunt, ja s’han administrat a dia d’avui unes 200 dosis i s’està treballant per estendre-ho a la resta de poblacions en els propers dies.

Per arribar al col·lectiu i fer més senzilla la vacunació i el procediment de citació, es treballa amb els professionals de benestar social i les entitats del tercer sector, que acompanyen les persones sensellar durant tot el procés i actuen de vincle amb els professionals sanitaris de l’atenció primària. La vacunació es desenvolupa segons criteris organitzatius de cada EAP i es realitza tant en instal·lacions socials, com ara menjadors comunitaris, així com en els mateixos centres de salut.

Altres col·lectius amb Janssen

Aquesta setmana, el Departament de Salut disposa de 59.500 dosis de Janssen que van arribar divendres passat. Cal recordar que les dosis d’aquesta companyia s’estan destinant a col·lectius vulnerables i de difícil accés, entre els quals també hi ha temporers. D’altra banda, aquesta mateixa setmana el Ministeri de Sanitat ha aprovat vacunar amb aquest tipus de vaccí a la població de 40 a 49 anys, col·lectiu més nombrós de l’Estat espanyol.

Les característiques de conservació i transport d’aquest tipus de vacuna són més senzilles, ja que es pot mantenir entre 2 i 8 graus i pot estar fins a 12 hores sense refrigerar.

A la Regió Sanitària de Girona, s’han administrat un total de 466.359 vacunes (309.228 en primera dosi i 157.134 de segona) i ja hi ha un 41,7% de la població adulta de la regió ja ha rebut una dosi, mentre que el 22,3% té la pauta completa.

Els col·lectius amb més percentatge de vacunats són els d’edat avançada.