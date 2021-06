La pandèmia va registrar ahir a Girona una de les dades més positives dels darrers dies. El nombre d’hospitalitzats per coronavirus va experimentar una forta davallada de 15 pacients i es va aconseguir arribar al llindar de 70. Aquesta xifra no s’assolia des de l’estiu passat.

D’altra banda, el nombre d’hospitalitzats crítics va baixar en cinc pacients i en total n’hi havia 20. Respecte a les defuncions, ahir Girona no en va notificar cap, després que el dia anterior se’n registrés una. D’altra banda, els casos van seguir pujant i ahir van fregar el llindar de 100 amb 99 més. Salut en va registrar un 17% més que el dia anterior. A més, es va superar el llindar de 75.000 casos diagnosticats des de l’inici de la pandèmia.

Una de les principals causes d’aquesta situació és l’augment dels indicadors de contagi. Aquestes xifres prediuen el creixement de casos en un futur immediat. D’una banda, el risc de rebrot va pujar dos punts i es va situar en un valor de 117 i, de l’altra, la velocitat de propagació del virus també va seguir pujant. Ahir va créixer quatre centèsimes més fins a 0,97.

Malgrat tot, la nova secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va informar que, des d’un punt de vista epidemiològic, en general a tot Catalunya s’està en una disminució progressiva de la incidència, un fet que es relaciona sobretot amb un increment de la vacunació, especialment en persones majors de 60 anys, on la disminució de la incidència ha estat importantíssima.

Importància de la vacunació

De fet, això també s’experimenta en els ingressos a l’UCI, que han evolucionat molt a la baixa en majors de 60 anys. «Seguim insistint a remarcar que el descens dels indicadors està enormement relacionat amb l’esforç de vacunació que s’està fent a Catalunya», va subratllar Cabezas.

En aquest sentit, Cabezas va avançar que la web per demanar cita per a vacunar-se ara també permet escollir cita en els equips d’atenció primària de referència, a més dels punts intermedis i massius fins ara ja establerts. Està disponible per aquells grups de major edat per apropar encara més la possibilitat de vacunar-s’hi. La responsable de Salut Pública ha emmarcat aquesta nova mesura en una política més acurada i de nevera 0.

Finalment, respecte a les dades d’ahir de Catalunya, el nombre d’ingressats tant a planta com a l’UCI van seguir baixant de forma destacada. En canvi, es va tornar a superar el miler de positius després de setmanes per sota d’aquest llindar. Els indicadors de contagi van seguir a l’alça però es va assolir una molt bona xifra de vacunació amb més de 80.000 dosis posades.