Alla era una dona molt coneguda a la població i el crim va trasbalsar ahir Porqueres. Estava casada amb Miguel Ángel des del 2019 i vivien en feia uns tres al pis del carrer Canigó. Ahir tot el nucli de Mata lamentava els fets i la recordava.

La víctima havia treballat en una benzinera de Mata i una de les seves companyes, Yamilet estava consternada del final de la seva excompanya. Recordava que havia treballat feia 13 anys a la benzinera, després en va plegar per crear una empresa de neteja, posteriorment va ser empleada de l’Haribo i a l’octubre va tornar a treballar a la benzinera.

En va plegar el 31 de gener i durant aquest temps, la víctima havia relatat a Yamilet que feia uns mesos que no estava bé amb el seu marit. Davant d’això, ella li havia aconsellat que el fes fora de casa. També li havia aconsellat denunciar-lo ja que tenia l’historial delictiu i també, perquè creia que algun dia «essent drogoaddicte no li donaria diners i li faria alguna cosa». L’assassí confés ara no treballava i fins i tot demanava almoina des de feia unes setmanes, asseguren fons veïnals, en supermercats de Banyoles.

La propietària de la gasolinera, Maria Dolors Ponce entre llàgrimes va recordar ahir a Alla, a qui va definir com a «alegre i entranyable i amb qui es podia confiar molt». Tant Yamitlet com ella van explicar que l’assassí confés sempre havia estat afectuós amb ella en públic, que anaven sempre agafats de la mà. La propietària desconsolada ahir va demanar que es fes justícia amb aquest crim.