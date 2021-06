Platja d’Aro crearà un equip ciutadà pioner a Catalunya que s’activarà per donar suport als voluntaris de Protecció Civil davant emergències com ara incendis, inundacions o nevades. Se’ls farà un curs específic -el primer començarà a l’octubre- perquè sàpiguen com actuar a l’hora de prevenir danys personals o materials mentre no arribin els cossos d’emergències. «Molts ciutadans volen ajudar i donar un cop de mà, però tot i que tinguin ganes d’ajudar, no saben com fer-ho; d’aquí neix el projecte», diu el president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Castell-Platja d’Aro, Miquel Granados. D’entrada, aquest equip específic naixerà amb una vintena de veïns del municipi.