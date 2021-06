El Departament de Salut posarà en funcionament el proper dilluns 7 de juny un nou punt de vacunació mitjà a la Regió Sanitària de Girona. Serà en un espai de la Fàbrica Llobet-Guri de Calella, a l’Alt Maresme, cedida per l’Ajuntament. Fins dimecres s’hi ha desenvolupat la vacunació poblacional en una de les seves sales, però properament l’equip es traslladarà en un altre espai del mateix equipament amb major capacitat que l’actual. Les vacunacions ja agendades per ahir es van desenvolupar en el nou espai per qüestions organitzatives, però la posada en funcionament com a punt intermedi no serà fins al dilluns. El punt estarà operatiu en horari de matí i tarda, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h i tindrà una capacitat màxima de 1.600 vacunacions diàries. El nou espai de Calella s’afegeix als de Blanes, Calonge, Figueres, Olot i Ripoll, de tal manera que la xarxa de punts mitjans a la regió s’amplia de cinc a sis.

La campanya de vacunació a la Regió Sanitària de Girona es desenvolupa en tres tipologies d’espais per tal de facilitar l’accés de la població a la vacuna: de proximitat (majoritàriament CAP o espais externs complementaris); de capacitat mitjana (de cobertura comarcal); i un punt de vacunació massiu, al Palau de Fires de Girona. De moment, a Blanes i Girona s’administren segones dosis a col·lectius essencials.