El teatre de Blanes va homenatjar ahir els professionals sanitaris que han lluitat contra la covid-19 durant aquest més d’un any. L’acte ja s’havia de celebrar fa un any però la situació no ho va permetre. Diversos representants del sector es van dirigir al públic i a la segona part es va fer un concert de piano i violí a càrrec dels joves músics blanencs Luis Relucio i Núria Grima. També hi van participar l’alcalde i regidors.