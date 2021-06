Aquest cap de setmana Blanes està vivint una nova edició de les populars 'Estores de Corpus' adaptades perquè es compleixin les mesures de seguretat sanitàries per la covid. Precisament per poder complir-les, la principal novetat d'aquest any totes les estores confeccionades amb flors i elements naturals s'han concentrat a la cèntrica Plaça dels Dies Feiners, enlloc de fer-ho ocupant diversos carrers. Les creacions estan envoltades per tanques baixes que les protegeixen i, alhora, permeten la seva visita sense impediments visuals.

Situada darrera l'edifici consistorial, aquest emplaçament substitueix els diferents carrers del nucli històric on acostumaven a muntar-se en condicions normals. Són carrers molt estrets, i no es podia garantir que es mantingués la necessària distància de seguretat. Amb el canvi d'ubicació, l'amplitud de l'espai permet poder gaudir millor de les aromàtiques i artístiques creacions, preservant així una tradició d'art efímer molt apreciada per blanencs i visitants, i guanyant en comoditat.

Inauguració de les 'Estores de Raval' aquesta tarda

Avui a la tarda s'ha obert el recinte al públic perquè puguin visitar les aromàtiques composicions, que rivalitzen en colors i continguts. Un altre efecte positiu que ha tingut haver-se d'aplegar a les mesures COVID és que les populars 'Estores de Corpus' es podran gaudir més temps: aquest dissabte i demà diumenge, quan finalitzaran a la nit recollint i netejant la plaça.

Per festejar-ho, i fer el tret de sortida inicial per visitar les estores, aquesta tarda s'han aplegat els 9 artistes que han col·laborat en el disseny confecció de les estores, conjuntament amb representants l'Associació d'Estores de Raval. Tots junts s'han fet una fotografia de família encapçalada per l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, i el regidor de Cultura, Albert Sanz.

Elaborat i laboriós procés creatiu que ha culminat avui

La tarda d'aquest passat divendres va començar la feina de portar des del dibuix en paper fins a la realitat, el terra de la plaça, els dissenys que han elaborat 8 dels 9 artistes blanencs i blanenques que participen enguany en l'experiència. Abans, els i les membres de l'Associació d'Estores de Raval, que organitza l'experiència amb el suport de l'Ajuntament de Blanes, ja van dedicar-se a repartir l'espai al llarg de tota la Plaça dels Dies Feiners.

Aquest matí de dissabte s'ha iniciat la laboriosa i entretinguda tasca d'anar omplint de flors i materials naturals les creacions dels vuit artistes que han deixat la seva empremta sobre la terra fins deixar-les acabades. La novena estora es va enllestir fa tres dies i s'ha muntat a l'Església Santa Maria. És obra de Joan Pujol, qui aquests darrers anys ja ha tingut cura de l'estora que es fa en aquest indret, sota cobert.

Pel que fa als altres vuit artistes que col·laboren són Joel Ristol, Susanna Martín, Judit Escayola, Narcís Balmanya, Henar Herranz, Ma Teresa Llorens, Marina Virgili i Marina Serra. La major part d'ells i elles ja havien col·laborat amb anterioritat en aquesta tradició, i la seva particular visió de l'art contribueix a què tot el conjunt ofereixi una explosió de colors i creacions que fan de la seva visita una experiència única, però també efímera.

La inspiració ha dictat als nou artistes les diferents temàtiques a què han dedicat els seus dissenys. D'altra banda, també n'hi ha d'altres tres de dimensions més reduïdes: una dedicada al 10è aniversari que enguany compleix la Ciutat Esportiva Blanes, i altres dues reprodueixen els dos símbols que ha triat enguany la Federació Catalana de Catifaires perquè es reprodueixin a tots els grups internacionals. Es tracta d'una espelma i un sol, que simbolitzen la llum i l'esperança.

Per promoure l'activitat, els membres de l'Associació d'Estores de Raval han penjat diverses banderoles al Carrer Ample, al centre de la vila, on es reprodueixen les creacions que durant el cap de setmana es poden admirar al natural. D'altra banda, també s'ha guarnit amb ornaments florals la façana i l'escala d'entrada posterior de l'edifici consistorial que dóna a la Plaça dels Dies Feiners, així com l'accés a la plaça des del Carrer Ample.