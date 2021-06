Endesa invertirà aquest any 20 milions d’euros a tot Catalunya -3,1 dels quals a les comarques gironines- per radiografiar la xarxa elèctrica i prevenir els incendis forestals a prop de les línies. Igual que en les últimes temporades, la companyia seguirà utilitzant enguany instruments com drons, escaneig làser i revisions termogràfiques en helicòpter per tal de revisar l’estat de les línies, i a més ha creat una nova aplicació per tal que els operaris puguin reportar in situ incidències que puguin suposar un risc d’originar un incendi forestal. Endesa va presentar ahir a Sant Gregori la seva campanya anual de protecció dels boscos.

Segons va explicar el responsable de línies d’alta tensió d’Endesa, Carles Amills, el pla es vertebra en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa; l’ús d’helicòpters per fer termografies i vídeos en alta definició i les inspeccions visuals utilitzant noves tecnologies, com ara els drons.

Com a novetat d’aquest any, Endesa ha creat una nova «app» per tal que els seus treballadors -especialment les brigades que netegen el sotabosc i els operaris que inspeccionen les línies- puguin avisar immediatament quan troben residus prop de línies elèctriques que són susceptibles de generar incendis. El nou sistema els permet transmetre immediatament la informació i generar automàticament unes fitxes on es notifiquen totes les incidències. Tota aquesta informació és accessible de forma immediata, fet que agilitza tot el procés.

Escaneig de les línies

A més, enguany, la companyia també ha consolidat l’escaneig làser de totes les línies aèries d’alta tensió, utilitzant una combinació de tecnologia GPS i sensors làser. Amb aquest sistema, s’ha creat un fitxer amb un núvol de punts georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació, així com estudiar els creixements de les masses forestals. L’objectiu és poder fer, a partir d’aquí, tales i esporgues selectives. Tot i que aquest sistema s’ha estat utilitzant fins ara per a les línies d’alta tensió, enguany es preveu començar a escanejar també les de mitjana tensió.

A partir d’aquesta temporada, a part de poder controlar les distàncies per fer la tala i poda i comprovar que s’ha fet correctament, aquest sistema làser també permetrà detecar i identificar ràpidament els defectes que hi pugui haver. Així, la companyia explica que aquesta tecnologia permetrà agilitzar els processos de resposta, reduir els desplaçaments de les brigades -tot minimitzant el risc d’accidents- i desplegar menys vehicles, fet que contribueix a reduir les emissions de CO2.

D’altra banda, des de l’any 2012, Endesa també utilitza drons per comprovar l’estat de la xarxa elèctrica. Tots ells estan equipats amb càmeres d’alta resolució que permeten captar imatges de les línies -sobretot en aquells punts on és més difícil accedir- sense haver d’interrompre el servei. Aquests drons permeten veure en detall tots els elements del cablejat aeri sense haver de tallar el subministrament i garantint una major seguretat dels treballadors. Ara fa dos anys, Endesa va començar a utilitzar-los també per verificar l’amplada dels corredors i corriols de seguretat que hi ha als voltants de les línies i que funcionen com a tallafocs. A banda de comptar amb empreses col·laboradores, també s’ha format específicament tècnics per tal que siguin pilots i puguin fer també aquestes tasques.

Inspeccions en helicòpter

A més a més, la companyia també realitza inspeccions amb helicòpter, tot utilitzant càmeres termogràfiques i enregistrant vídeos d’alta definició per poder-los inspeccionar posteriorment. D’aquesta manera, la companyia pot detectar si hi ha o no algun «punt calent»; és a dir, amb una temperatura superior a la del mateix cable, i que per tant tingui risc de sobreescalfar-se. Així, si es detecta alguna anomalia, de seguida es pot activar el mecanisme per arreglar-la. Les càmeres, a més, els permeten també observar el tipus de vegetació -important per saber si el seu creixement serà ràpid o lent- i la seva densitat, a més de detectar defectes visuals que puguin tenir les instal·lacions.

Les revisions termogràfiques no només es fan amb helicòpter, sinó que també es complementen amb inspeccions oculars aèries a peu de línia. A més, durant tot aquest any, han recorregut les línies -tant a peu com amb un vehicle tot terreny equipat amb una càmera especial per inspeccionar termogràficament els punts que pateixen un risc mé selevat, com ara les cruïlles amb autopistes, carreteres i ferrocarrils.

Endesa sobrevola i revisa com a Catalunya com a mínim un cop cada tres anys els gairebé 100.000 quilòmetres de línies elèctriques aèries d’alta, mitjana i baixa tensió, així com altres infraestructures de rellevància, com les subvencions. En cas que hi hagi hagut algun temporal, però, aquestes revisions es poden fer de forma extraordinària, com per exemple en el cas del Gloria.

Un cop s’han recollit les dades -tant visuals com a través de l’helicòpter-, aquestes es processen d’una forma cada vegada més semiautomàtica: s’etiqueten manualment totes les dades, que passen a formar part d’una gran base de dades que permet veure quins són els problemes més habituals i quins són els elements en millors condicions. Quan es revisen posteriorment, es poden contrastar les fotografies obtingudes amb la base de dades i comprovar si es repeteixen desperfectes.

Finalment, una altra de les tasques bàsiques és la tala i esporga selectiva de la massa forestal -és a dir, arbres, sotabosc i arbustos- que creix la voltant de les línies elèctriques, tot mantenint l’espai estipulat per l’administració entre el bosc i els cables.