És una realitat palpable que la incidència de casos està baixant de forma generalitzada a tot Catalunya. Malgrat tot, encara hi ha alguns punts on la covid-19 es fa resistent i, com a conseqüència, els positius no acaben de baixar del tot. De fet, un d’aquests punts ha patit el coronavirus de forma severa al llarg d’aquest any i tres mesos, causant una taxa de mortalitat molt elevada. Es tracta de la Garrotxa i, tot i que no ho fa de la mateixa manera que fa uns mesos, la covid-19 el contagi hi segueix sent present.

Segons el darrer balanç de Salut, és la segona comarca catalana amb la incidència de positius més elevada, amb 226,34 positius per cada 100.000 habitants els darrers catorze dies. Seguidament, el risc de rebrot és de 138 punts, xifra lleugerament per sobre de la mitjana gironina i catalana. A més, en la darrera setmana s’han registrat set hospitalitzats i una defunció.

Magrat tot, la bona notícia és que els casos s’han reduiït a pràcticament la meitat en una setmana i la incidència acumulada també ha baixat a la meitat en dues setmanes. Com que es partia d’uns valors molt elevats, encara costa de baixar.

A l’altra cara de la moneda hi ha la Cerdanya, ja que és la comarca gironina amb els indicadors més baixos. La incidència és de 67,83 i elric de rebrot, de 27 punts. En la darrera setmana s’han detectat quatre casos i dos ingressats.

Situació global a Girona

Respecte a les dades globals de la Regió Sanitària de Girona, ahir el risc de rebrot va tornar a baixar després de dies a l’alça però la transmissió del virus va pujar i ja s’aproxima al màxim recomanat.

Els hospitalitzats i crítics es van mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior. Com a dada destacada, l’hospital de Blanes ja no té cap pacient ingressat pel virus.Seguidament, els casos van baixar després del creixement de l’anterior balanç i es va produir una defunció.

La vacunació, en canvi, va assolir una de les xifres més altes de la pandèmia. Segons les dades de dijous, Salut va vacunar 4.833 gironins de la primera dosi i 4.275, de la segona. Amb l’inici de les segones dosis als col·lectius essencials -avui fa una setmana-, el ritme de vacunació s’ha accelerat.