El Procicat va aprovar ahir mantenir a partir de dilluns les reunions de fins a 10 persones, però va ampliar del 50 al 70% l’aforament en congressos i convencions, i també en actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments i funerals. A més, el Govern permetrà a partir de la propera setmana les activitats de les festes majors que compleixin les restriccions vigents. Fins ara estaven totes les revetlles suspeses per evitar aglomeracions, però a partir d’ara podran celebrar-se complint les característiques de cada activitat concreta. Aquestes mesures se sumen a les que ja va entrar en vigor i que ampliaven l’horari de la restauració i la cultura fins a la 1 i incrementen al 70% l’aforament comercial i als gimnasos.

Una altra de les novetats és que es podran fer les assemblees d’entitats no només esportives sinó també culturals i, en general, d’entitats de base associativa. Fins ara només es permetien les d’entitats esportives i amb un aforament limitat al 50%. Ara aquest aforament s’amplia al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones o fins a mil amb ventilació forçada i mesures de control d’aglomeracions.

D’altra banda, es podran celebrar actes de graduació dels universitaris –a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya- en les mateixes condicions que les activitats culturals. Així, caldrà respectar el 70% d’aforament, estar asseguts, amb un màxim de 1.000 persones i fins a 3.000 a l’aire lliure o amb condicions de ventilació reforçada. També faran falta mesures per evitar aglomeracions i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Festes de final de curs

Les famílies podran entrar als centres escolars per acomiadar el curs amb els alumnes, segons ha explicat el conseller d’Educació, Josep González Cambray. En declaracions a TV3, Cambray va explicar que van demanar un informe al Departament de Salut al respecte i, un cop rebut, han decidit permetre l’entrada de les famílies. Així, Educació va enviar ahir unes recomanacions als centres informant-los que podran obrir les portes a les famílies però seguint tots els protocols de seguretat per la pandèmia. D’altra banda, Cambray va afirmar que la vacunació als instituts per als joves de 12 a 17 anys pot ser una «possibilitat» i es va mostrar favorable a retirar la mascareta als alumnes quan es pugui.

Sobre les festes de fi de curs, Educació va recordar fa uns dies als centres educatius que l’entrada de les famílies a l’interior de les escoles i instituts per participar de les festes de fi de curs no estava permesa. Les Associacions de Famílies Federades d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) van demanar dijous a Educació que rectifiqués aquest posicionament i finalment ha estat així.

Pel que fa a la vacunació, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va plantejar ahir començar a vacunar els joves d’entre 12 i 17 anys dues setmanes abans de l’inici de curs. Cambray va manifestar que serà el Departament de Salut qui estableixi el calendari i, segons quin sigui aquest, aquesta vacunació es podria fer als instituts. En tot cas, va afirmar que es buscarà el millor model «per donar les màximes facilitats» als alumnes.

D’altra banda, González Cambray es va mostrar optimista amb que es pugui anar retirant l’ús de la mascareta a les aules, tot i que va puntualitzar que dependrà de la situació epidemiològica del moment.