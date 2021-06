L’estiu passat, les avaries en línies elèctriques van causar 18 incendis a Catalunya, el que significa un 12% dels que es van registrar entre juny i setembre. Aquests focs van cremar un total de 10,27 hectàrees: 7,19 de forestals i tres de no forestals. Tot i això, cal tenir en compte que la campanya forestal de 2020 va finalitzar amb un balanç de «només» 149 incendis, el que va significar la millor dada en aquest àmbit de l’última dècada. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2020, segons les dades dels Agents Rurals, van cremar a Catalunya un total de 90,11 hectàrees en aquest tipus d’incendis, de les quals 49,24 corresponien a terreny forestal i 40,86 hectàrees a zones no forestals.

Un dels principals incendis causats per l’avaria d’una línia elèctrica es va produir al Coll de Madres, dins del terme municipal de Llançà, que va cremar 3,53 hectàrees, tots en zona forestal. Altres causes dels focs de l’estiu passat van ser llamps (en aquest cas, es consideren causes naturals) i, en el cas d’accidents, poden estar relacionats o bé amb línies elèctriques o bé amb motors i màquines, entre altres. A Llagostera, per exemple, l’any passat es va generar un foc a causa precisament d’un motor.

En molts altres casos, tanmateix, es pot tractar de negligències: cremes agrícoles o treballs forestals que s’han descontrolat, fogueres, fumadors que tiren una burilla o crema de deixalles, entre altres.

22 incendis provocats

Finalment, també hi ha la possibilitat -i no pas petita- que siguin focs intencionats: l’estiu passat hi va haver fins a 22 incendis intencionats arreu de Catalunya, mentre que 45 més es van produir per causes desconegudes. De fet, el principal incendi que es va registrar l’any passat a les comarques gironines -i a tot Catalunya- va ser a Caldes de Malavella, on van cremar unes deu hectàrees per causes encara desconegudes.