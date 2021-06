El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha ressaltat aquesta setmana el compromís «total i absolut» del nou Govern de la Generalitat amb l’atenció primària d’arreu de Catalunya en la seva primera intervenció al ple del Parlament de Catalunya. També ha anunciat un increment del pressupost per al sector i ha manifestat la voluntat d’anar revertint la reordenació de centres assistencials que s’ha hagut de fer en el marc de la gestió de la pandèmia.

Aquesta declaració d’intencions va arribar pocs dies després que el sindicat Metges de Catalunya reclamés, per enèsima vegada, millores «immediates» del sector per tal de posar fi a una «dècada nefasta» per al sistema sanitari a conseqüència de les retallades i dels efectes de la pandèmia de la covid-19.

El delegat d’atenció primària a la Regió Sanitària de Girona del sindicat Metges de Catalunya, Javier O’Farrill, ha valorat positivament les declaracions d’Argimon, a aquest diari. «Sempre que hi ha un canvi de govern, d’entrada hi confiem i més en aquest cas, perquè Argimon és coneixedor del sistema sanitari de primera mà. El canvi està a les seves mans i esperem que les declaracions que ha fet es tradueixin en fets i no en cortines de fum, tal com ha passat amb els seus predecessors», va alertar.

El sindicat -majoritari entre la professió mèdica- reitera en un comunicat que Argimon és perfectament coneixedor de la «situació límit» en la qual es troben els facultatius i el personal sanitari en general, i, per aquest motiu, espera que les mesures «per dignificar l’exercici de la medicina». En aquest sentit, demana implementar una política de contractació estable de personal, amb una planificació de les necessitats futures de recursos humans, i una millora pactada i programada de les condicions de treball i retributives del personal mèdic.

La nova directora de l’ICS, clau

Argimon ha constatat aquest «compromís» amb el sector amb el nomenament de Yolanda Lejardi com a directora gerent de l’Institut Català de la Salut. Lejardi ha desenvolupat tota la seva activitat assistencial i directiva a l’atenció primària, i concretament a l’ICS, com a infermera.

O’Farrill, que fins el gener d’enguany era president del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya, admet que ha tingut bastant contacte amb Lejardi, sobretot en la negociació de la vaga del 2018. «És una persona que sap escoltar i intenta trobar solucions, esperem que segueixi en aquesta línia», va admetre O’Farrill, qui exerceix de metge de família al CAP de Blanes.

Possibilitat de vaga

El novembre de l’any passat, el sindicat va convocar una altra vaga per reclamar la disminució de les càrregues assistencials, la reposició dels 920 professionals perduts amb les retallades sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu. Degut a l’elevada pressió assistencial causada per l’inici de la segona onada de la covid-19, el sindicat va decidir desconvocar-la. «No la vam anul·lar, sinó que la vam suspendre temporalment per la situació. Si no es produeixen millores, no descarto que es convoqui de nou».

De fet, fa dues setmanes que un centenar de delegats de Metges de Catalunya es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al Departament de Salut la millora «urgent» de les condicions laborals i professionals d’aquest col·lectiu.

«És cert que des de Salut s’està fent una inversió en l’atenció primària, però no s’estan contractant nous metges, que és el que realment falta», va lamentar O’Farrill. A més, el sindicat Metges de Catalunya recorda que el darrer pressupost sanitari aprovat el 2020, amb una dotació de 9.789 milions d’euros, «encara està un 1% per sota dels comptes de 2010» que destinaven 9.875 milions d’euros a la xarxa sanitària, «una dada totalment inacceptable».