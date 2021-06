L'hostaleria de la Costa Brava central dona per fet que superarà el 80% d'ocupació de mitjana els mesos de juliol i agost. A més, també preveu allargar la temporada, el que suposaria un "estiu molt més bo" que el de 2020. L'únic inconvenient, però, és el mes de juny on les reserves "van a última hora", i això afecta la planificació dels hotels i altres establiments de la zona. Pel que fa a la resta del litoral gironí, les sensacions son "millors que l'any passat", però el sector recorda que "venim del no res". En localitats com Lloret de Mar, Blanes o Roses, on es concentren grans hotels –molts dels quals sí preveuen obrir aquest any- esperen que la reactivació dels touroperadors els ajudi a omplir les places.

Bones expectatives pels establiments de la Costa Brava del Baix Empordà de cara a l'estiu. Si l'any passat ja va "salvar els mobles" amb una ocupació del 80% de mitjana entre juliol i agost, aquest 2021 la superarà "segur". De fet, des del Grup Costa Brava Centre vaticinen que la temporada s'allargarà fins setembre, tal i com era habitual abans de la pandèmia. I és que el sector ha vist com hi ha un "bon ritme" de reserves que el fa ser "molt optimista" de cara a aquest proper estiu.

Malgrat aquestes bones sensacions, el fet que l'arribada de turisme estranger continuï sent una incògnita –deixant de banda el francès que ve per carretera–, fa ser "prudent" el sector. "Necessitem més reserva internacional. Ens cal el mercat anglès, l'alemany o l'holandès", assenyala la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol.

A la incertesa del turista de fora cal sumar que la pandèmia ha provocat que el juny sigui un mes on es "treballa a última hora". Això, explica Lloberol, fa que sigui "molt complicat" saber quina serà la tendència d'aquest mes. La gerent del grup considera "molt important" que els establiments sàpiguen que no s'implementaran més restriccions sanitàries, per tal de treballar amb "més certesa".

Grans hotels necessiten els touroperadors

Un dels motius d'aquestes bones perspectives de la Costa Brava central és que el tipus de client que hi va té un poder adquisitiu "mitjà-alt" i els negocis són més petits que molts del la zona nord i sud del litoral gironí. En aquest sentit, el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antoni Escudero, explica que en aquests grans hotels es necessiten els touroperadors per poder treballar a ple rendiment.

El problema, però, és que aquestes empreses depenen de l'obertura dels vols internacionals i això "està costant més". Escudero reconeix que aquest any hi haurà una flota més gran d'hotels oberts en localitats com Lloret de Mar, Blanes o Roses, però que "ni de bon tros" s'arribarà als nivells de 2019.

"Aquí no està volant ningú, o sigui que encara trigarem. Aquest any venim del no res i ens conformarem amb molt menys, però la realitat és que encara estem molt lluny del que teníem el 2019", remarca Escudero, que això sí, reconeix que hi ha "més reserves i moltes consultes".