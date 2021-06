La llista de pacients de les comarques gironines que estan pendents d’un trasplantament d’òrgan ha baixat en deu pacients en un any, segons les dades que l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) ha publicat aquesta setmana, amb motiu del Dia Mundial del Donant. El maig de l’any passat el nombre de gironins que estaven pendents d’un trasplantament era de 83 persones i el maig d’aquest any la xifra s’havia situat en 73.

Després d’anys amb tendència a l’alça, l’espera es va reduir significativament el 2019, així com a la resta de Catalunya. L’any 2020 va passar el mateix, però això no vol dir que s’incrementés l’activitat, tal com es pot constatar a les dades, el mateix responsable de l’OCATT, Jaume Tort, va explicar a finals de l’any passat que la disminució de l’activitat de consultes externes i derivacions, va provocar que haguessin entrat menys pacients a la llista d’espera.

Aquesta dinàmica ha seguit un patró similar a principis del 2021, ja que fins el març no es va notar un alliberament de pressió assistencial per la davallada de pacients amb el virus, tot i que després hi va haver una quarta onada, menys severa. Malgrat tot, cal tenir present que una aturada de l’activitat assistencial com la que es va produir durant la primera onada de l’any passat, no s’ha tornat a repetir.

Menys espera per a un ronyó

Tot i així, com és habitual, la cua més llarga és per a un trasplantament renal, ja que 63 gironins necessiten un ronyó. Tot i que la xifra ha disminuït en onze pacients en un any, sí que ha augmentat respecte a finals de l’any passat, quan n’hi havia 56.

D’altra banda, tres persones tenen pendent un trasplantament hepàtic; quatre han d’entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar, tres per a un de cardíac i un per a un de pancreàtic.

Seguidament, una dada negativa és que el nombre de famílies que rebutgen la donació d’un òrgan va tornar a augmentar. Se’n van registrar cinc, quan fins el maig de l’any passat només n’hi va haver dues que es van negar a rebre un òrgan.

Com a contrapunt, durant aquests primers cinc mesos d’enguany, s’han registrat sis donants vàlids, dos més que en el mateix període de l’any passat.

Mateixos trasplantaments

Curiosament, durant aquests primers cinc mesos els hospitals han fet el mateix nombre de trasplantaments que l’any passat: un total de 22. Com a diferència, aquest any sis han sigut d’un donant viu i l’any passat en van ser quatre.

Els procediments renals s’han mantingut amb tretze, el nombre de gironins sotmesos a un trasplantament hepàtic ha baixat en dos pacients i de moment s’han fet cinc intervencions. Tot seguit, els trasplantaments cardíacs han passat de dos a tres; els pulmonars han baixat de 4 a 5 i els pancreàtics també han baixat, però de 3 a 1.

Dades a Catalunya

Els 126 donants vàlids gestionats en aquests quasi cinc mesos de l’any representen un increment del 29,9% respecte al 2020 (97) i un descens del 24,5% respecte al 2019, el millor any des que hi ha registres. Dels 126 donants vàlids, 81 han estat donants de mort encefàlica i 45 de mort en asistòlia. Durant aquests primers mesos de l’any, 49 persones han donat en vida un ronyó, 12 més que l’any anterior.

Des de l’1 de gener fins el 30 de maig de l’any 2021 s’han fet 450 trasplantaments d’òrgans, una activitat superior (32,7%) al mateix període de l’any 2020, quan es van dur a terme 373 intervencions, ja en plena afectació per la pandèmia, però inferior a la del 2019 (14,1%; 524). Per tipus d’òrgans, s’han fet 307 trasplantaments renals, 74 hepàtics, 26 cardíacs, 39 pulmonars i 9 pancreàtics. «En aquests moments, ja estem per sobre de l’activitat mitjana del final de l’any passat i esperem seguir millorant a mesura que la situació es normalitzi» ha explicat Jaume Tort, aquesta setmana.

Més de 13.000 persones han rebut teixits

Només l’any 2020, 13.133 persones de Catalunya, de la resta de l’Estat o d’altres països europeus, es van beneficiar dels teixits distribuïts pel Banc de Sang i Teixits (BST), gràcies a la donació. Concretament van ser 2.716 còrnies, 9.646 peces de teixit musculoesquelètic (ossos, tendons o lligaments), 465 unitats de pell i 306 de teixit cardiovascular, com vàlvules cardíaques i segments vasculars. El BST va gestionar l’any passat 1.130 donants de teixits (32,9% menys respecte el 2019), dels quals es van obtenir 1.761 peces tissulars, un 34,0% menys. En total, van ser 1.107 còrnies, 192 peces de teixit cardiovascular, 246 de teixit musculoesquelètic i 216 de pell. «L’any passat, l’activitat va caure a causa de la covid-19 i, tot i recuperar-se, encara no estem en nivells d’abans de la pandèmia», ha apuntat Jaume Tort.