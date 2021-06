SÍlvia Paneque, diputada socialista al Parlament, demana al Govern que posi en marxa el reglament del règim sancionador per les agressions LGTBI-fòbiques que preveu la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. «El col·lectiu LGTBI fa set anys que espera que el règim sancionador s’apliqui a Catalunya», expressa la socialista.

El dia mundial contra la LGTBI-fòbia, el PSC ja va que era necessari el desplegament efectiu d’aquesta i va recordar que encara no s’havien aprovat parts d’aquesta. Paneque demana, també, la compareixença de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, «per informar sobre les brutals agressions homòfobes succeïdes els dies 29 i 30 de maig a Barcelona, que venen a engruixir les quasi 80 incidències LGTBI-fòbiques detectades per l’Observatori contra l’homofòbia, i les més de 30 denúncies per agressions homòfobes en el primer trimestre del 2021».