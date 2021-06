Els Bombers ahir van haver de rescatar quatre persones que van accidentar-se a la muntanya i que van acabar patint ferides.

El primer avís va ser pels volts de les deu del matí a Cervelló (Baix Llobregat) per un excursionista de 45 anys que es va torçar el turmell i no podia seguir caminant quan passava pel camí de les coves de Can Riera. Al lloc dels fets s’hi van traslladar dues dotacions.

Una hora més tard va arribar el segon avís als Bombers. En aquesta ocasió va ser un home de 60 anys que practicava barranquisme i que havia caigut a la Vall de Núria. L’accidentat va ser traslladat amb helicòpter fins a Campdevànol, on l’esperava l’ambulància. Poca estona més tard a la mateixa Vall de Núria els efectius dels Bombers van haver de rescatar un altre excursionista ferit a la cama i que no podia seguir la travessa. Aquest també va ser traslladat a Campdevànol.

L’últim servei va ser passat el migdia a Vidrà (Osona), quan un home de 56 anys va caure pels marges d’un camí a la font d’en Milany i va quedar ferit a les costelles i al cap i va ser evacuat a un centre sanitari.

En els quatre casos, es van activar les dotacions del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) i un helicòpter per ajudar en el trasllat fins a la zona on els esperaven els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).