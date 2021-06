La diputada del PSC per Girona, Sílvia Paneque, serà consellera a l’ombra. En el sentit més britànic de l’expressió: formant part d’un Govern Alternatiu amb l’objectiu de dur a terme una oposició al govern català, intentant de passada donar una imatge d’estar preparat per prendre el poder quan toqui. Aquesta és, almenys, la idea amb què va néixer la institució al Regne Unit. En el cas català, la idea s’inspira en el govern a l’ombra que el també socialista Pasqual Maragall va impulsar en l’any 2000.

En aquest govern a l’ombra, que estaria presidit per Salvador Illa, Sílvia Paneque estarà al capdavant de la conselleria de Transició Ecològica. Els altres dos diputats gironins del PSC, Mònica Ríos i Òscar Aparicio, no formaran part del govern a l’ombra però sí del Consell Tècnic, un òrgan la funció del qual serà elevar propostes al Govern Alternatiu. Mònica Ríos en serà la Secretària tècnica d’Afers Socials i Infància, mentre que Òscar Aparicio serà el Secretari Tècnic de Justícia.

Qui no es conforma, és perquè no vol. Ja que el PSC no ha pogut formar govern tot i ser la força més votada a Catalunya, formarà un govern alternatiu, a l’ombra, o com se li vulgui dir, i així els que en formin part es sentiran, si no consellers, quasi. El Govern Alternatiu es reunirà, de forma ordinària, cada quinze dies, els divendres, mentre que el Consell Tècnic ho farà alternativament les setmanes que no es reuneixi el Govern Alternatiu.

El govern a l’ombra, amb Illa de president, el completaran: Alícia Romero, portaveu i consellera d’Economia, Hisenda i Societat del Coneixement; Raúl Moreno, Afers Socials i Infància; Jordi Terrades, Infraestructures, Territori i Habitatge; Òscar Ordeig, Indústria, Empresa, Comerç i Turisme; Pol Gibert, Treball; Gemma Lienas, Igualtat; Esther Niubó, Educació i Formació Professional; Rosa M. Ibarra, Món Agrari, Pesca, Alimentació i Repte Demogràfic; Assumpta Escarp, Salut; Ramon Espadaler, Seguretat i Convivènci; Rocío García, Cultura; Rubén Viñuales, Justícia; Marta Moreta, Món Local, Funció Pública i Esports; David Pérez, Transparència, Govern Obert i Mitjans Audiovisuals.

La regidora dels barris

Sílvia Paneque s’ha llaurat fama de ser la regidora gironina que més trepitja carrer, especialment als barris. Salvador Illa va quedar impressionat quan, en la visita que fa un parell de mesos va fer al barri de Font de la Pólvora, acompanyat de Paneque, els veïns es dirigien a la comitiva amb un «hola, Sílvia», i s’acostaven a agafar-la de la mà, mentre la regidora, per la seva banda, es dirigia pel seu nom a cadascú. Es desconeix, a partir d’aquesta experiència, quins criteris han dut al cap dels socialistes catalans a nomenar Sílvia Paneque consellera de Transició Ecològica a l’ombra, si no és que aquell mateix dia observés que la socialista gironina mirava els arbres del barri amb amor.

Química de formació, Paneque és regidora de l’Ajuntament de Girona des de 2011 i va ser primera tinenta d’alcaldia entre 2016 i 2017, amb Marta Madrenas d’alcaldessa, quan Junts governava amb el suport del PSC.