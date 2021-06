Fins a tres persones han mort ofegades en medis aquàtics aquest any a la província de Girona. Encara no estem en el període estival, que es comptabilitza a partir del 15 de juny, i tres joves han perdut la vida. Dos d’ells, menors d’edat.

Aquesta dada és preocupant tenint en compte que la mortalitat en medis aquàtics solia ser de persones amb patologies prèvies i majors d’edat els últims anys a la província i, en especial, a les platges de la Costa Brava.

En aquests tres casos, les tragèdies s’han donat en piscines i en un pantà. L’any passat no hi va haver cap víctima mortal en piscina a les comarques gironines, en un any en què la pandèmia va incrementar la compra d’aquests equipaments.

Enguany, però, encara fora de temporada d’estiu, hi han mort dues criatures, un nen de dos anys i una nena de cinc.

L’últim cas va ser el dia 23 de maig en una casa de les Preses. Per causes que es desconeixen, la criatura es va acostar fins a la piscina de la casa, va cedir el plàstic protector que escalfa l’aigua i va caure a l’interior. Va ingressar a l’hospital de la Vall d’Hebron i dijous passat va perdre-hi la vida després d’estar ingressat durant cinc dies i no superar les seqüeles de l’ofegament.

L’altre accident va passar a la Bisbal d’Empordà, el dia 19 d’abril. La menor es va precipitar en una piscina d’una casa i el SEM també la va poder recuperar però al cap d’unes hores va morir a l’hospital Josep Trueta de Girona.

L’únic fet que no s’ha produït en una piscina és l’ofegament mortal del 24 d’abril que va tenir lloc al pantà de Can Llop, a Caldes de Malavella.

Un jove de 19 anys del mateix municipi aquell dia es trobava a la zona amb un grup d’amics en aquesta bassa i va caure a dins de l’aigua. Els serveis d'emergència van intentar sense èxit reanimar-lo després que el seu cos fos recuperat a uns dos metres de fondària.

Segons les dades recollides per Diari de Girona, a la província de Girona l’any passat per aquestes mateixes dates s’havia produït un sol ofegament mortal. El d’un jove de 21 anys que el 6 de maig va anar a banyar-se a un gorg del riu Toronell de Castellfollit de la Roca i va morir ofegat. En aquest cas, el noi no sabia nedar.

Durant tota la temporada turística a la província de Girona, des del 15 de juny al 15 de setembre, van perdre la vida fins a 15 persones en medis aquàtics. La major part eren banyistes (10) però també es va haver de lamentar la mort de dos submarinistes i tres morts en accidents en medi marítim.

41 morts a Espanya

Fins a 41 persones han mort en medis aquàtics a Espanya durant els primers quatre mesos de l’any. Segones les dades públiques de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, la major part dels finats són homes (32). Pel que fa al medi aquàtic, on hi ha hagut més morts, es reparteix entre les platges (22) i els rius (10). La major parts de les víctimes mortals eren de nacionalitat espanyola (22). Pel que fa a la franja d’edat amb més mortalitat és la d’entre els 34 i els 44 anys, amb el 36,5% dels casos.