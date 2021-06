La taxa de contagi (Rt) a la regió sanitària de Girona ha pujat dues centèsimes fins a l’1,01. El risc de rebrot, en canvi, ha baixat dos punts fins a 115. Actualment hi ha 65 pacients ingressats, cinc menys que en l’anterior balanç. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.137 persones, una més . A Catalunya la taxa de contagi ha disminuït lleugerament a 108 (-4). i el risc de rebrot baixa fins a 104. El nombre d’ingressats a tot el territori català es redueix en 593,62 persones respecte a l’anterior balanç.

L’Rt a Girona puja per sobre l’1 amb una taxa de confirmats per PCR i Test d’Antígens (TA) de 53 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 113. El 4,16% de les proves que es fan surten positives.

Els casos confirmats per PCR i Test d’Antígens (TA) acumulats són 71.655 (+56) i 75.201 si es tenen en compte totes les proves.

Pel que fa al risc de rebrot baixa dos punts, fins a 115, mentre la setmana del 19 al 25 de maig era de 117.

65 pacients ingressats

Actualment, hi ha 65 pacients ingressats, cinc menys que en l’anterior balanç. A Catalunya la taxa de contagi trenca la tendència a l’alça i baixa a 1,04, una centèsima menys que les 24 hores anteriors segons l’última actualització del Departament de Salut

El risc de rebrot també disminueix lleugerament a 108 (-4). Era de 112 entre el 19 i el 25 de maig.

La incidència acumulada a 14 dies es redueix de 107,03 a 104,70, per sobre del 0,97 de la setmana passada. La incidència a 14 dies és de 104,70 entre el 26 de maig i l’1 de juny, per sota dels 115,16 de l’interval anterior.

El nombre d’ingressats per covid segueix clarament a la baixa i se situa en 593, 62 menys que en el balanç anterior. També disminueixen els pacients crítics a l’UCI fins a 220, 6 menys que fa un dia.

578 nous casos a Catalunya

En paral·lel, s’han declarat a Catalunya 578 nous casos confirmats de covid-19 per PCR o TA, amb un total de 630.935 en tota la pandèmia. El 3,64% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Les funeràries han informat d’un mort, per un total de 22.203 defuncions en tota la pandèmia.