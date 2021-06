Cinc dels municipis més poblats de les comarques gironines han descendit ja fins a nivells de risc de rebrot moderat o baix. Es tracta de Blanes, amb 84 punts; Figueres, amb 64 punts; Sant Feliu de Guíxols, amb 43 punts; Banyoles, amb 14, i Puigcerdà, amb 9 punts. Així, els tres primers municipis es troben en nivells d’alerta taronja, mentre que les capitals del Pla de l’Estany i la Cerdanya es troben en risc mínim. Alguns d’aquests municipis registren dades que no eren tan baixes des de l’estiu de l’any passat, com Banyoles o Sant Feliu de Guíxols, que no estaven a aquests nivells des del de juliol de 2020, o Figueres, que registra dades similars a les que tenia durant el setembre de l’any passat.

La resta de ciutats gironines encara es troben en risc de rebrot elevat. Olot cada vegada s’apropa més al llindar, i ahir es trobava tan sols un punt per sobre del risc elevat, amb 101 punts. En canvi, per sobre dels 200 punts es troben Palafrugell, amb 247; Salt, amb 207; Girona, amb 203; i Lloret de Mar, municipis que en els darrers dies han experimentat un lleuger creixement del risc de rebrot.

Les dades també van a la baixa en el conjunt de la regió sanitària de Girona, on el risc de rebrot ha disminuït 7 punts segons l’últim balanç del Departament de Salut, i se situa en 108, molt a prop del llindar de risc elevat. La velocitat de transmissió del virus se situa en 1, una dècima per sota que en el balanç de dissabte. Tot i això, se situa per sobre d’on es trobava durant el període anterior, que va del 20 al 26 de maig, quan era de 0,79. La incidència acumulada els darrers 14 dies es troba en 106,51 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior, quan era de 135,36.

Nous contagis

Durant l’última setmana s’han fet 8.796 proves PCR i 3.835 testos d’antígens, dels quals el 4,02% ha donat positiu. En el darrer balanç es van notificar 73 nous positius de covid-19 a la regió sanitària de Girona tenint en compte totes les proves. És un 34% més dels casos que s’havien registrat el dissabte. Amb aquests, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 75.274 persones contagiades. D’aquestes, 2.137 han resultat víctimes mortals del virus. En el darrer balanç, però, no es va notificar cap nova defunció.

També va a la baixa l’estrès hospitalari provocat per la pandèmia. Ara mateix hi ha als hospitals gironins 65 pacients ingressats a causa del coronavirus, els mateixos que en el balanç anterior. A l’UCI hi ha 6 pacients menys que el dissabte, de manera que n’hi ha un total de 18. Feia molts mesos que les unitats de crítics gironines no es trobaven tan buides. De fet, amb els 18 pacients crítics actuals es registren dades similars a les de l’octubre passat. L’últim dia que hi va haver menys pacients crítics va ser el 10 d’octubre de 2020, quan n’hi havia 17.

Cap nou mort a Catalunya

A Catalunya no s'ha registrat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores, una circumstància que no es produïa des del 27 de maig passat i que des del començament de l'epidèmia solament s'havia produït també el 5 de juliol de l'any passat. Per tant, es tracta d’una bona notícia que només ha passat tres cops al llarg de la pandèmia. D’aquesta manera, el total de defuncions continua en 22.203, de les quals 14.125 s’han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.565 en residències per a gent gran, 1.181 al domicili, i 2.332 no estan classificades per falta d’informació.

D’altra banda, en el darrer balanç del Departament de Salut s’han notificat fins a 1.465 nous contagis a Catalunya, tenint en compte totes les proves. Amb aquests, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 689.187 casos. Alhora, hi ha 590 pacients ingressats, 3 menys que en el balanç anterior. D’aquests, 205 es troben en estat greu a l’UCI, una xifra que no era tan baixa des del 12 de setembre del 2020, quan hi havia 193 pacients crítics.

El risc de rebrot de la pandèmia, que mesura el seu creixement potencial, era ahir de 105 punts, tres menys que el dia anterior, i té cada vegada més a prop aconseguir baixar dels 100, el llindar que indica el risc alt i passa a risc moderat. L'índex que mesura la velocitat de propagació (Rt) va baixar una centèsima i és d'1,03, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 103 persones, la qual cosa indica que hi ha propagació comunitària del virus. La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) va baixar fins a 102, dos casos menys que el dissabte.

Entre les persones que viuen en residències, s’han registrat en total 31.354 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 11 més dels que hi havia comptabilitzats el dissabte. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.847. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 8.864 persones, dues més que en el darrer balanç.

Dades per municipis

Els municipis gironins no destaquen aquesta setmana entre els que registren les pitjors dades de Catalunya. Tan sols Olot es troba com el tercer municipi amb la incidència acumulada els darrers 14 dies més elevada, amb 101 casos per casa 100.000 habitants. Tan sols superen la capital de la Garrotxa els municipis d’Esparreguera, amb 524 casos, i de Vila-Seca, amb 416. Pel que fa al risc de rebrot, la ciutat amb els nivells més alts de Catalunya és també Esparreguera, amb 814 punts, seguida de Vila-seca, amb 416, i de Premià de Mar, amb 277. Finalment, en velocitat de propagació (Rt) destaquen Tortosa, amb 2,24; Les Franqueses del Vallès, que se situa en 2,22, i Sant Quirze del Vallès, amb 2,21 punts.

Cau la positivitat de les proves PCR i els testos d’antígens

La positivitat de les proves PCR i dels testos d’antígens, és a dir, el percentatge d’aquestes proves de detecció del coronavirus que dona positiu, va a la baixa. A Catalunya va disminuir 11 centèsimes en el darrer balanç, així que ara se situa en el 3,55%, per sota del 5% que l'OMS considera el llindar per poder controlar l'epidèmia. De mitjana durant tota la pandèmia, la tendència ha estat que la positivitat de les proves fos d’un 7,09%, per sobre del llindar recomanat. A Girona, la tendència és similar. La positivitat va a la baixa. Així, en el darrer balanç es trobava en el 4,02%, 6 centèsimes per sota que en el període anterior. La mitjana durant la pandèmia és de 7,66.