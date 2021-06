Ja fa una colla d’anys que els cellers empordanesos han apostat per complementar la producció de vi amb el turisme i activitats per acostar el món del vi al màxim de públic possible. Les visites als cellers són cada vegada més habituals, fins al punt que, segons dades de la DO, suposen a l’entorn del 15% de les vendes de vi que fan.

Visites a les vinyes i al celler, àpats entre vinyes, tastos vora el mar, cursos i tallers de tast, vinoteràpia, música entre vinyes, visites teatralitzades, sopars sota les estrelles, rutes en bicicleta, visites maridades amb vins empordanesos o veremes en família són algunes de les moltes activitats programades en els últims mesos als cellers de l’Empordà.

Recentment s’ha tancat una nova edició del Vívid, festival d’enoturisme de l’Empordà, amb un 85% d’ocupació en les activitats programades. Si habitualment els consumidors d’aquestes activitats eren turistes o gent de Barcelona, la pandèmia i les restriccions de mobilitat han fet que molts gironins hagin descobert els cellers que tenen a prop de casa.

Josep Serra, del celler La Vinyeta, a Mollet de Peralada, explica que «en els últims mesos ens ha visitat gent molt propera, que probablement mai havia visitat un celler de l’Empordà». Afegeix que també han pogut relacionar-se molt amb restauradors: «Com que la pandèmia els va obligar a tancar, van poder venir a visitar-nos i conèixer de primera mà el que estem fent».

Anna Espelt, directora d’Espelt Viticultors, recorda que des que van obrir el celler l’enoturisme és una peça clau per donar a conèixer els seus vins. «Encara no es parlava d’enoturisme, però ja el practicàvem. En els últims mesos hem rebut molta gent, sobretot molt propera», explica.

Properament, la DO Empordà organitzarà conjuntament amb restauradors gironins, una nova edició de Tocs de Vi a la ciutat de Girona. En aquesta ocasió, hi haurà tastos de vins DO Empordà a espais emblemàtics de Girona (Jardins dels Alemanys o la terrassa del Museu d’Història de Girona, la Torre Gironella, el Jardí de l’Àngel, el pati del Museu d’Art de Girona o el Passeig Arqueològic) i un mapping interactiu per viatjar virtualment fins a la denominació empordanesa.