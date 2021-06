El concurs de vins i caves de Catalunya, el Girovi, es va celebrar dissabte a l’Hotel Carlemany de Girona amb l’objectiu de «promocionar els vins catalans». Al voltant de setanta tastadors es van congregar per celebrar una edició en la qual van destacar especialment els vins de l’Empordà i altres denominacions d’origen (DO) catalanes.

Agustí Ensesa, fundador de l’Escola de Tastavins del Gironès i organitzador del concurs, va qualificar la jornada d’«èxit». El jurat, compost per enòlegs, sommeliers, elaboradors de vi i vins escumosos i restauradors, entre d’altres, va tastar prop de 300 mostres, segons va explicar el mateix Ensesa en declaracions al Diari de Girona, que va destacar la tasca dels cellers petits, els quals «van rebre premis igual que firmes importants».

Les medalles, destinades a guardonar vins i caves de tot Catalunya, i les fulles, les quals premien exclusivament els vins embotallats a les comarques gironines, van distingir els guardons segons tres nivells: gran or, or i argent, atorgats per diferents categories de vins i caves.

La mostra més ben puntuada de tots els participants va ser el Vallmajor Blanc, una garnatxa blanca del 2020 del Celler Coperatiu Sant Miquel de Batea, DO de la Terra Alta.