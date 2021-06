Per cinquè any consecutiu el projecte Viles Florides ha tornat a les escoles d’Olot. Enguany, un total de 658 alumnes d’entre 6 i 12 anys de 8 centres educatius del municipi han participat d’aquestes sessions que organitza l’Ajuntament d’Olot amb el suport de Viles Florides. Avui, dimarts 8 de juny de 2021 es posa el punt final d’una nova edició.

El projecte, que cada any ha anat augmentat el nombre de participants i les activitats programades, té com a objectiu implicar els i les alumnes en la millora i manteniment dels espais verds i enjardinats de la ciutat. D’aquesta manera, es treballa amb els infants des de primer de primària fins a sisè per fomentar el respecte per l’entorn natural, pel medi ambient i incentivar la seva motivació per a crear espais verds als seus propis centres.

A diferència dels anys anteriors, arran del coronavirus tota l’activitat s'ha realitzat fora de l’aula. Consisteix en una xerrada i una part pràctica on es divideixen els alumnes en dos grups: mentre uns trasplanten una flor per endur-se a casa, els altres fan una actuació de millora de l’entorn de la seva escola.

En aquesta edició, les escoles participants han estat l’Escola del Pla de Dalt, l’Escola Pia, l’Escola Petit Plançó, l’Escola Malagrida, l’Escola de Sant Roc, l’Escola El Morrot, l’Escola Bisaroques i el Cor de Maria. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, Aniol Sellabona, han ressaltat la bona resposta que des de l’inici està tenint aquesta iniciativa entre l’alumnat.

Màxim guardó de Viles Florides

Des del 2015 Olot gaudeix del màxim guardó de Viles Florides, les 4 flors d’honor. El municipi forma part del conjunt de 137 municipis reconeguts per la seva tasca de millora de l’espai urbà. Recentment el jurat de l’entitat va visitar la ciutat per conèixer els darrers treballs realitzats i interessar-se pels projectes que porta a terme l’Ajuntament d’Olot en el camp de la millora i manteniment dels espais verds de la ciutat.