Un 25%. Aquest és el grau d’execució de les obres de millora de l’N-II entre Maçanet de la Selva; uns treballs llargament reivindicats que, malgrat tot, avancen a un ritme més lent del previst. Després de deu anys encallades, les obres van començar finalment l’octubre de 2019, i la previsió era que tinguessin una durada de dos anys i mig. Els treballs, tanmateix, es van haver d’aturar amb l’arribada de la covid-19 i no es van reprendre fins el setembre de 2020. A hores d’ara, més d’un any i mig després d’haver-se iniciat els treballs, s’ha executat només una quarta part de l’obra, segons consta en una resposta del Govern espanyol al diputat gironí del PDeCAT Sergi Miquel.

Miquel va presentar a l’Estat una bateria de preguntes per escrit sobre la situació de l’N-II a Girona, ja que hi ha diversos trams pendents de millora o desdoblament. Pel que fa al tram sud, queda pendent, sobretot, acabar amb les obres de condicionament del traçat entre Tordera i Maçanet de la Selva. Es tracta d’uns treballs llargament reivindicats pel territori, ja que és un tram perillós. L’any 2009, el PSOE en va aprovar el desdoblament, però les obres mai es van arribar a executar. Amb l’arribada del PP, el desdoblament va quedar paralitzat, fins que el 2016 el govern estatal va renunciar al desdoblament i es va aprovar un nou projecte de condicionament per ampliar-ne a capacitat. No va ser fins a finals de 2018, tanmateix, que el Consell de Ministres va autoritzar el ministeri de Foment a licitar els treballs, cosa que es va fer el mes de gener de 2019. Les obres van començar a l’octubre i són les que actualment tenen un grau d’execució del 25%.

Dins del tram sud, també queda pendent l’enllaç de Vidreres. Tot i que Miquel també va preguntar a l’Estat per aquesta qüestió -ja que cada any entra dins la previsió de pressupostos de l’Estat-, el govern estatal no en fa menció en la seva resposta.

Pel que fa al tram nord, l’Estat manté el que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va dir fa uns mesos: que s’està fent un estudi sobre redistribució del trànsit a partir de l’alliberament de l’autopista, i que a partir d’aquí es determinaran quines actuacions cal dur a terme. Es valorarà, per exemple, la necessitat d’impulsar actuacions de millora als enllaços de Pontós i Garrigàs. A més, mantenen que prioritzaran els estudis de la variant de Figueres i del tram entre la riera de Cianya i l’enllaç d’Orriols.