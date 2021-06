El Departament de Salut impulsa aquesta setmana i fins a finals de mes una Marató de Vacunació a la Regió Sanitària de Girona que consisteix en administrar els vaccins sense cita prèvia en set municipis. La Marató es farà a Roses, l'Escala, La Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar i Lloret de Mar. En cada un dels municipis, les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) acotaran una franja d'edat i només hi podrà participar la gent d'aquella ABS que formi part del col·lectiu cridat a vacunar-se. La campanya està pensada per facilitar l'accés de la ciutadania a la vacuna i va dirigida a aquelles persones que encara no tinguin la primera dosi.

La Regió Sanitària de Girona estrena aquesta setmana una Marató de Vacunació per ampliar el nombre de persones immunitzades a la covid-19. Es tracta d'una iniciativa que es fa des d'aquesta setmana i fins a finals d'aquest juny en set municipis gironins. Per acollir-s'hi cal que les persones pertanyin a alguna de les ABS que participen en la marató, no tenir cap dosi, no tenir una cita programada en cap punt de vacunació i no haver passat la covid-19 en els últims sis mesos. Si es compleixen amb tots els requisits i es forma part de la franja d'edat cridada a vacunar-se, els ciutadans podran anar als punts de vacunació només amb la targeta sanitària i un document acreditatiu.

A Roses, el punt de vacunació serà el dissabte 12 de juny de dos quarts de nou del matí a les sis de la tarda en el Mercat Municipal. Està dirigit a persones d'entre 45 i 49 anys i majors de 69. Hi podran anar tots els habitants de Roses, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Palau-Savardera i Pau, que formen part de l'ABS.

A Torroella de Montgrí, la Marató de Vacunació es farà al Pavelló Esportiu els dies 15 i 17 de juny per a les persones d'entre 45 i 59 anys. L'horari serà de dos quarts de deu del matí a set de la tarda i està dirigit a les poblacions de Torroella, Fontanilles, Gualta, Jafre, la Tallada d'Empordà, Serra de Daró, Ullà i Verges.

A la Bisbal d'Empordà es vacunarà al Pavelló Firal els dies 18 i 21 de juny entre dos quarts de nou del matí i les set del vespre. La campanya estarà enfocada per a persones d'entre 45 i 49 anys que viuen al mateix municipi i també Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Palau-Sator, Parlavà, Rupià, Ultramort, Ullastret i Vulpellac.

El Pavelló Annex del Poliesportiu serà el punt de vacunació de Palafrugell i es vacunarà sense cita prèvia els dies 21, 22 i 29 de juny entre dos quarts de nou i les set del vespre. El col·lectiu també és el més jove: persones d'entre 45 i 49 anys. L'ABS de Palafrugell comprèn les poblacions de Begur, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent.

En el cas de l’Escala, la Marató de Vacunació s'està desenvolupant al llarg d’aquest dimecres 9 de juny per franges horàries i segons grups d'edat a la Sala Polivalent Municipal. Aquesta tarda, de 17:30h a 18:30h, estarà obert l'espai per al grup de 60 a 69 anys. Es tracta de la segona experiència sense cita prèvia en aquesta ABS. La primera jornada sense cita es va organitzar el passat 2 de juny, estava dirigida al grup 50-59 anys i va permetre administrar 238 primeres dosis. De cara al dijous també es farà la vacunació per a persones d'entre 50 i 59 anys de les quatre de la tarda a dos quarts de set.

Per últim, a Tossa i Lloret de Mar, la vacunació sense cita es realitzarà el 15 i el 17 de juny respectivament en torns de matí i tarda i s’està treballant en definir la resta de detalls.

La primera experiència de Marató de Vacunació sense cita la va realitzar l’equip dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) a la Bisbal d’Empordà el passat 26 de maig i davant els bons resultats obtinguts s’ha decidit repetir-hi la iniciativa i ampliar-la també a altres municipis. Durant aquella jornada es van vacunar 642 persones de la franja 50-59 anys, el que va permetre augmentar la cobertura d’aquest grup a l’ABS de la Bisbal un 30% en un sol dia, passant d’un índex de vacunació del 43,7% al 73,86%.

A la Regió Sanitària de Girona la campanya de vacunació segueix avançant i ja s’han administrat 510.697 vacunes (329.205 de primera dosi i 181.492 de segona) i la cobertura en adults és del 44,3% en primera dosi i del 25,8% amb la pauta completa.