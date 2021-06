L'Ajuntament de Banyoles ha creat una ruta turística que ressegueix el recorregut del rec Major amb l'objectiu d'aconseguir que alguns dels visitants que van a l'estany arribin al nucli antic a peu. El recorregut comença precisament a l'estany i explica alguns dels usos que tenien el rec en el passat, així com també part del patrimoni que hi ha. A través d'aquesta ruta, els visitants poden arribar a la plaça Major, on hi ha bona part del teixit comercial. La ruta segueix per alguns dels nous espais verds com ara Cal Nocaire i finalment acaba al barri de la Farga. Hi haurà onze plafons que marcaran el recorregut i una vegada al mes es podrà fer una visita guiada gratuïta.