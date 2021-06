El Departament d’Interior tancarà a finals d’any la Sala Regional de Comandament dels Mossos d’Esquadra. El centenar d’efectius a través d’un concurs intern se’ls oferiran destinacions a la regió policial de Girona. Mentre que l’espai que quedarà alliberat servirà per traslladar-hi serveis que ara es troben a la comissaria de Vista Alegre.

Aquest servei actualment està instal·lat a la comissaria de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, ubicada al polígon de mas Xirgu. Un cop desmantellat es traslladarà a l'edifici del 112, que està ubicat a Reus (Tarragona).

El comissari dels Mossos i cap de la Regió Policial a Girona, Josep Milán, en una entrevista recent amb Diari de Girona assegura que aquests canvis afectaran el centenar d’efectius que treballen en l’actual sala però que se’ls han ofert canvis de destinacions a la mateixa Regió. Així doncs, Girona engreixarà el nombre d’efectius amb els actuals operadors de sala i els seus comandaments. A Girona hi ha un centenar d'efectius que treballen en aquesta sala.

El tancament de la seu gironina forma part d'una estratègia del Departament d'Interior que passa per tancar la resta de sales regionals de comandaments i traslladar-les a dues úniques seus on se centralitzarà tota la informació. Una d'elles on hi ha actualment la central, al complex policial d'Egara. I l'altra, a Reus, a l'edifici del 112.

La sala regional de comandament coordina la gestió de l'activitat policial de la regió de Girona. Hi treballa una unitat dels Mossos d'Esquadra que opera a la Sala Regional de Comandament (SRC). Es tracta d'una àrea de telecomunicacions que passa desapercebuda per al ciutadà però que probablement li ha fet un servei sense gairebé saber-ho. Quan el 112 els deriva un incident, els agents s'encarreguen de rebre i canalitzar sol·licituds i requeriments. També destinen els recursos necessaris, en fan el seguiment, la gestió de suport durant tot el procés i recullen i registren informàticament les dades.

La sala regional de Comandament de Girona va començar a treballar el 2007. Anteriorment, hi havia minisales a les diferents comissaries. La primera va néixer el 1999 on hi ha l'actual, i només s'hi gestionava Trànsit.

Crítiques i solucions

La notícia del tancament de les sales regionals va aixecar polseguera fa un parell d’anys quan es va anunciar. Els sindicats denunciaven la falta d’especialització que tindran els operadors que treballaran des de fora del territori on passen les emergències.

El comissari, Josep Milán, assegura que el canvi no ha de portar problemes perquè «qui s’ha de conèixer el territori és la patrulla que hi ha al servei, el que hem de tenir és un suport d’informació bo i una gestió». De fet, afirma que s’ha invertit en tauletes electròniques, que ja s’utilitzen, i que a la llarga -ara en fase de proves- s’arribarà a rebre les «cartes» del 112 i les patrulles tindran més autonomies. Afirma que aquestes tauletes rebran «la carta del 112, que ubica el servei la a informació complementària». Aquest sistema està previst que en un termini de dos anys estigui plenament estès.

Un cop s’hagi traslladat la Sala, l’espai actual servirà per ubicar-hi diferents serveis que actualment es troben a la comissaria de Vista Alegre, destaca el comissari.