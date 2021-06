L’Ajuntament d’Olot estudia vendre un solar, ubicat davant l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, a una cadena de distribució de supermercats per finançar un parc d’habitatge de lloguer social. Així va assegurar-ho ahir Pep Berga, alcalde d’Olot, que va explicar que estaven tenint les «primeres converses» amb l’empresa per construir un supermercat Lidl a l’emplaçament.

El terreny, format per dues finques que unides sumen uns 6.700 metres quadrats, és propietat del consistori en un 51%, i d’INCASOL en un 49%. Segons Berga, ambdós ja haurien rebut la paga i senyal de la venda del terreny, tot i això desmenteix que la compra estigui ja tancada, «encara no hem anat al notari», apunta, «simplement és una reserva per l’empresa perquè pugui estudiar l’emplaçament». Pep Berga remarca que per a Olot és «importantíssim» vendre aquest patrimoni, ja que d’aquesta manera el consistori podrà finançar la promoció d’habitatge de lloguer assequible per a la qual porten «molts mesos treballant».

L’afectació al petit comerç

Des de l’oposició, el grup municipal socialista d’Olot carrega contra l’Ajuntament per «en plena crisi del petit comerç posar totes les facilitats perquè una gran superfície comercial s’instal·li a la ciutat». Apunten que a la zona compresa entre l’avinguda Sant Joan les Abadesses i l’Hospital d’Olot hi ha «tres grans superfícies comercials que sumen un total de 6.600 metres quadrats de superfície útil».

Tanmateix, insisteixen que en altres ocasions han manifestat la seva contrarietat a aquest emplaçament, presentant per exemple una moció en el ple ordinari que, tal com asseguren, va tenir el suport dels altres grups. «Volem una ciutat sostenible, que no promou l’ús del cotxe particular per anar a comprar i que fomenta el comerç de proximitat», expressen en un comunicat. Per últim, apunten que «els sembla bé que qui vulgui es pugui instal·lar a la capital de la Garrotxa i explotar el seu nínxol de mercat», però consideren que no ha de ser l’Ajuntament qui li vengui terrenys municipals, i que aquests s’haurien de destinar a l’àmbit social i sanitari.

Per la seva banda, Berga recorda que per tal d’ajudar el petit comerç estan realitzant diverses campanyes des de l’Ajuntament i opina que les grans superfícies «competeixen entre elles». Pel que fa als usos que es podrien donar al solar, concreta que feia 14 anys que ningú s’interessava per aquest terreny i afirma que l’hospital té «sobrada capacitat» per créixer en un futur.