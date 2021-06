Els avanços en vacunació i el progressiu aixecament de les restriccions de l’últim mes -especialment després de la fi de l’estat d’alarma, el 9 de maig- comencen a afavorir la recuperació econòmica, fortament impactada per la pandèmia. Malgrat això, per ara, la millora de l’economia no ha comportat una reducció del nombre de persones en situació de necessitat a comarques gironines. Així ho reflecteixen les dades d’entitats com Creu Roja, Càritas o el Banc dels Aliments, que mantenen o augmenten el nombre de beneficiaris aquest mes de maig.

«Encara no hem notat l’impacte d’aquesta millora de l’economia», apunta Marta Molist, responsable de projectes d’ocupació i extrema vulnerabilitat de Creu Roja a la demarcació de Girona. El pic més alt de necessitat el van notar entre març i juny de 2020, i l’estiu passat va baixar una mica, explica Molist. Però des d’aleshores, la xifra de beneficiaris s’ha mantingut. Sí que han percebut «un canvi en projectes d’ocupació», on els participants «comencen a rebre ofertes de contractació de sectors que estaven estancats, com l’hostaleria o els serveis», diu Molist. «Hem de veure com evoluciona aquesta temporada de turisme», explica.

Justament Creu Roja ha començat a distribuir prop de 300.000 quilos d’aliments a 20.757 persones vulnerables de la província gironina aquest mes de juny, en la primera fase del Programa 2021 d’Ajuda Alimentària. Un programa que reparteix aliments de caràcter bàsic, i que està cofinançat en un 85% pel Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides, i en un 15% pel pressupost estatal.

De fet, l’augment de subvencions públiques i les aportacions d’empreses i individus els han permès fer front a l’increment de beneficiaris al qual han hagut de respondre. Les demandes d’ajuda alimentària a Creu Roja s’han triplicat l’últim any pels efectes econòmics de la pandèmia; «hem triplicat les targetes d’alimentació, i els pressupostos reservats per la prestació de lloguers se’ns han exhaurit ràpidament aquest any», exposa Molist.

1.000 beneficiaris més al maig

El Banc dels Aliments, que subministra productes alimentaris a 90 entitats de comarques gironines ha vist com les persones ateses per aquestes entitats continua a l’alça. «Abans de la pandèmia, ateníem unes 30.000 persones, i amb la pandèmia van pujar de forma acusada fins a 46.000 a finals d’any. Però, aquest maig, la xifra no ha disminuït sinó que ha seguit augmentant fins les 47.158 persones», desgrana Frederic Gómez, president del Banc dels Aliments de Girona. «És un rècord en la història del Banc dels Aliments, que porta 33 anys funcionant», remarca.

Com que s’ha augmentat el nombre de beneficiaris «també necessitem repartir més aliments». Gómez explica que han aconseguit «cobrir la major part de les necessitats» gràcies a una «major sensibilitat» que han trobat tant a l’administració pública com en la societat civil. Així, d’una banda, «el Departament de Benestar Social i Família ens dona unes subvencions considerables, mai ens havien donat tant», diu Gómez. El Departament d’Agricultura també ha facilitat les donacions de productors agraris al Banc dels Aliments. A més, Gómez indica que l’últim Gran Recapte, de 2020, també va batre rècords, transformant les donacions que van rebre en 575 tones de menjar (comparat amb les 460 de 2019).

El centre de Càritas a Lloret

L’entitat Càritas Diocesana, que treballa directament amb sectors vulnerables, tampoc ha notat millores immediates. Posen d’exemple el Centre de Distribució d’Aliments de Lloret de Mar, un emplaçament posat en marxa en el primer confinament per la manca d’espai que tenia Càritas per acollir l’augment de la demanda, expliquen. El centre de Lloret, que segueix actiu, no ha percebut «cap millora», apunten fonts de l’entitat, sinó que s’ha mantingut invariable: «El mes de maig hem atès 823 famílies o 2.357 persones», el mateix que van atendre al desembre, «en plena onada».

Des de Càritas afegeixen que «és l'atenció que teníem ja els primers mesos de pandèmia, quan tota l'economia vinculada al turisme es va aturar de cop i va fer que molt personal d'hostaleria a la Costa Brava necessités l'ajuda bàsica de Càritas». Des de l’entitat apunten a una possible «millora sobtada als mesos d’estiu, però que «dependrà de l’obertura de l’hostaleria i dels serveis vinculats al turisme, que resten a l'espera de les mesures, l'obertura de fronteres, passaports covid, etc.».