La millora epidemiològica cada dia és més evident i les dades demostren aquesta dinàmica positiva des de fa setmanes. Una de les xifres més destacables i que costava de baixar és l’índex de rebrot. Segons la darrera actualització de Salut, l’indicador se situa en un valor de 92 punts i es tracta de la xifra més baixa des de principis de l’agost. A més, el més important és que ha baixat del llindar «alt» al «moderat». Per tant, durant deu mesos l’indicador no ha aconseguit baixar d’aquest topall.

Al llarg d’aquests mesos, l’índex de rebrot ha experimentat alts i baixos i va arribar a registrar la xifra més elevada de la pandèmia el 23 d’octubre (1.190) en plena segona onada. El pic de la tercera onada es va assolir el 5 de gener amb 682 punts, dada molt allunyada del de la segona. I el de la quarta, data del 30 d’abril, amb un total de 294 punts.

El risc de rebrot o índex de creixement potencial es compon de dos elements: la velocitat de reproducció mitjana dels darrers set dies que permet avaluar la velocitat de propagació de la malaltia i la incidència acumulada dels darrers catorze dies. D’aquesta manera, l’indicador mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics.

Situació a Girona

D’altra banda, les dades epidemiològiques van seguir sent bones ahir. L’altre indicador de contagi principal, la velocitat de propagació del virus (Rt), també va baixar, en aquest cas vuit centèsimes fins a 0,9.L’altra bona notícia és la forta davallada d’hospitalitzats.

En concret ahir n’hi havia 59, sis menys que el dia anterior, i la xifra cada vegada s’apropa més al mig centenar i a les dades de l’estiu passat.

Seguidament, el nombre d’hospitalitzats crítics va baixar fins a 14, dos menys que el dia anterior. La xifra cada vegada baixa amb més força. De fet, és la més baixa des del 28 de setembre.

Finalment, Salut va notificar 53 positius, un 30% més que el dia anterior, i cap nova defunció.

Respecte al nombre de vacunats, ahir es van injectar menys dosis que altres dies. Entre primeres i segones Salut en va administrar un total de 4.669. El rècord data de finals d’abril, quan se’n van posar més d’11.000.

A Catalunya, Salut va notificar 586 nous casos però cap mort, segons l’última actualització. No consten defuncions ni el 27 de maig ni el 30, amb dades ja prou consolidades. En total han mort 22.208 persones. El global de casos confirmats per prova en tota la pandèmia puja a 632.201. Hi ha 586 ingressats en planta, 24 menys, i 212 a l’UCI, cosa que suposa un increment de nou persones en un dia.