El Govern restringirà l'accés de vehicles als parcs naturals aquest estiu. Ho farà a través d'un pla de xoc que treballarà amb cada ajuntament, per tal d'adoptar les mesures necessàries. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat que l'objectiu és evitar la "massificació" dels parcs naturals i evitar "morir d'èxit". En aquest sentit, Jordà ha assenyalat que el que les imatges d'aglomeracions de cotxes al Cap de Creus o de furgonetes al Delta de l'Ebre porten cap a un model "insostenible". "No volem que culpabilitzar ningú, ni que la gent no vagi als parcs naturals, ni molt menys, però s'ha de fer de manera ordenada", ha dit. El Parc Natural del Cap de Creus començarà a aplicar les restriccions de vehicles aquest divendres.