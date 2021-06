Un equip de científics de la Universitat de Girona (UdG) ha seguit 25 corbs marins a través de sistemes GPS i sensors de profunditat per conèixer com es desplacen i què mengen aquestes aus. El projecte de recerca, on també han participat l’Institut de Ciències del Mar, BirdLife i el Consell Insular de Menorca, ha permès veure com els corbs regulen les poblacions de peixos –mitjançant l’estudi de la seva dieta- o que l’espècie arriba a volar fins a 30.000 quilòmetres al llarg d’un any. El projecte científic, que rep el nom de DESMARES, acaba aquest dimecres la primera fase. Ja se n’ha iniciat una altra amb l’objectiu de reduir les captures accidentals de corbs marins, espècie protegida i vulnerable, per part de les arts de pesca.

Al Maresme, que ha estat la zona principal de l’estudi, s’ha observat que els corbs marins mengen sonso, congre balear, aranyes i espàrids. «Aquestes aus funcionen com a bioindicadors, és a dir, ens ajuden a saber quin és l’estat de salut de la comunitat de peixos», detalla l’investigador Carles Tobella. I afegeix: «A més, sabem que actuen com a reguladors perquè mengen sonso, però també altres peixos que són depredadores d’aquesta espècie».