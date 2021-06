El Govern aprovarà en les properes setmanes una rebaixa de fins al 40% dels preus dels màsters. La consellera d’Universitats i Recerca, Gemma Geis, va explicar ahir a Catalunya Ràdio que ja ho ha aprovat el Consell Interuniversitari de Catalunya. Geis va destacar que això suposarà una primera fase en el treball d’equiparació dels preus de màsters i graus. La mesura tindrà un impacte de 9,3 MEUR que assumirà la Generalitat i no les universitats.

Geis va afirmar que aquesta rebaixa en els preus del màster en universitats públiques tindrà «un impacte molt gran» en les matrícules, facilitant l’accés dels universitaris. Tot i això, va reconèixer que es pot avançar encara més.

Així, el decret de preus públics universitaris per al curs 2021-2022 aprovat per la junta del CIC recull aquesta rebaixa de fins al 40% respecte als preus actuals. D’aquesta manera, els màsters universitaris de la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdL, la UdG i la URV passaran a tenir un preu per crèdit en primera matrícula de 27,67 euros, el mateix que es paga en els graus de coeficient d’estructura docent C.

Aquest nou preu representa una rebaixa de 18,44 euros en el preu del crèdit en la major part de titulacions de màster oficial, que significa la rebaixa del 40%, segons va detallar Universitats en un comunicat. Pel que fa als màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats regulades, el preu per crèdit passa dels 28,82% als 27,67%, una reducció del 4%

Amb aquesta rebaixa, a partir del proper curs, un curs de màster estàndard de 60 crèdits passarà a costar 1.660 euros. En cas que l’estudiant sigui beneficiari d’una beca Equitat, es reduirà i se situarà entre els 1.245 (tram 1) i 1.328 (tram 2). Pel que fa als graus, la matriculació de 60 crèdits costa una quantitat d’entre 1.061 i 1.660 euros anuals en funció del coeficient d’estructura docent del títol.