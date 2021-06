Demà, l’Àngela López, una espluguina de 43 anys i que en l’actualitat viu a Llançà, se sotmetrà a un repte solidari per recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Concretament pedalarà uns 200 quilòmetres, que és la distància que separa la població de Llançà fins a la ciutat d’Esplugues de Llobregat, per tal de donar visibilitat a aquesta malaltia i a les persones que, com la seva mare, la pateixen.

El punt de sortida es realitzarà a l’Arbre de la Llibertat a Llançà a les 7 del matí i l’arribada es preveu a les vuit de la tarda davant l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. En total seran uns 200 quilòmetres aproximadament amb un trajecte que passarà per nuclis com Girona, Riuderenes, Pineda de Mar o el Masnou, entre d’altres.

Tota la recaptació es destinarà íntegrament a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i a l’Associació Ariadna d’Olesa de Montserrat. Concretament, en el cas de l’ICO, a dos projectes de recerca transversals que s’estan desenvolupant actualment a l’ICO Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IDIBGI) i a l’ICO l’Hospitalet i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Aquest serà un repte «important» per a Àngela López, ja que pateix un trastorn sanguini, heretat de la seva mare, anomenat talassèmia minor o beta, que fa que el cos produeixi una forma anormal d’hemoglobina, encarregada de transportar l’oxigen a la sang, i que té com a resultat que a vegades es fatigui o tingui dificultat per poder respirar amb normalitat.

Dificultat afegida

Tot i això, aquest fet no serà un problema a l’hora d’encarar aquest repte ja que, tal com afirma l’Àngela «soc conscient que és un repte dur, molt dur, tal com pot ser una marató per una persona que mai ha fet competició però cal afrontar aquest desafiament i per a mi és un repte de mentalització, de complicitat, de comprensió i, sobretot, d’amor incondicional cap a la meva mare». López vol dedicar aquest repte a totes les dones que han patit càncer de mama, les que actualment l’estant patint i les que ja no hi són, i afegeix: «Vull donar les gràcies a totes les dones perquè elles també formen part d’aquest repte».

L’ICO i l’Associació Ariadna d’Olesa de Montserrat han habilitat la possibilitat que tohom hi pugui col·laborar econòmicament.