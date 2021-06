Lloret de Mar, destinació per excel·lència del turisme estranger a la Costa Brava, es prepara aquestes setmanes per començar a rebre els primers turistes, donant per encetada una nova temporada d’estiu que, sense cap mena de dubte, esperen que sigui millor que l’anterior. Tal com descriu Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava, aquest «ha de ser l’any de la recuperació del turisme» a la Costa Brava, la resta de Catalunya i també de l’estat. «Venim d’una temporada de desastre absolut, no serà difícil millorar aquestes xifres», recorda Dulsat. En les dates de confinament absolut el municipi va perdre mig milió de turistes i dos milions de pernoctacions.

En aquest context, el batlle diu que una xifra «acceptable» per aquesta temporada seria que a partir de l’1 de juliol les xifres es moguessin entre el 70 i el 75% de les que es van recollir el 2019. Amb esperances d’arribar a aquestes xifres, els hotelers de Lloret de Mar comencen a obrir les portes. Segons apunta el vicepresident del patronat, el 90% de les places hoteleres estaran disponibles a finals de mes. Molts ja obrien la setmana passada o ho faran la que ve.

Alguns d’aquests, en les darreres setmanes ja han rebut els primers visitants i han comunicat al batlle que han notat un canvi en el comportament de la demanda. «En època prepandèmica per aquestes dates i entre setmana hi havia molt turisme esportiu i de congressos, ara en canvi entre setmana els hotels estan buits i la gent es concentra els cap de setmana, amb pujades molt importants el divendres que desapareixen el dilluns», relata. «No estem preparats per això, tenim molts hotels i serveis».

Un mal començament

Des del municipi selvatà Jaume Dulsat afirma que és una «molt mala notícia» que Espanya no sigui considerat encara destí segur pel Regne Unit. L’alcalde calcula que els turistes britànics representen un 8% del públic total al municipi costaner -en xifres prepandèmiques. A més, coincideix que es tracta d’un mercat que funciona molt més «tour operat» que la resta, com poden ser els més propers. «Les turoperadores necessiten un termini suficient per organitzar-se, no depèn només d’avions, sinó que també de reserves hoteleres, excursions i guies, necessiten més antelació per preparar tota l’operativa», conclou, però afegeix que, tot i això, no dona el mes de juny per perdut. A l’altra cara de la moneda es trobarien companyies com Ryanair que segons explica Dulsat poden ser «més flexibles» i «posaran oferta allà on hi hagi demanda», tot i que s’informi amb menys antelació.

Els grans operadors turístics britànics, per la seva banda, no entenen per quin motiu hi ha tants impediments per viatjar a zones relativament segures i amb alts índex de vacunació. Andrew Flintham, director general de TUI Regne Unit, assenyalava en una nota que «costa d’entendre que estiguin en la llista ambre llocs amb piocs casos de Covid i bones taxes de vacunació».Steve Heapy, conseller delegat de Jet2, tirava en cara al seu govern que moltes zones continuïn fora de al llista verda malgrat les seves taxes d’infecció i vacunació, i es referia en concret a destins del Mediterrani.

Ahir mateix, ’ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliott, va assenyalar que «en principi» s’estudiarà a Canàries i Balears per separat per a la pròxima revisió del semàfor Covid-19, dins de tres setmanes. Podria ser una mala notícia per a la Costa Brava.